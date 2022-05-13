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الرياضي
صلاح: أنا المهاجم الأفضل في العالم
صلاح: أنا المهاجم الأفضل في العالم
13 مايو 2022 10:46

 
برلين (د ب أ) 

أطلق محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، العنان لتصريحاته في دفاعه عن مكانته الكروية، حيث قال إنه أفضل لاعب في العالم في مركزه.

واقترب اللاعب الدولي المصري من نيل لقب الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، بينما أفتخر بأكبر عدد من التمريرات في الدوري الإنجليزي، التي أدت لتسجيل 35 هدفاً في 34 مباراة خاضها.
وتُوج صلاح مؤخراً بلقب أفضل لاعب من جمعية النقاد الإنجليز، ولديه فرصة صنع التاريخ مع فريق ليفربول مع فوزه بلقب كأس الرابطة، ولديه فرصة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وأكد صلاح أنه لا يوجد مهاجم في العالم يضارعه في إمكانياته، وقال: إذا قارنتني بأي لاعب في مركزي، ليس فقط في فريقي ولكن في العالم، ستجد أنني الأفضل، وأركز دائماً على عملي، وأن أبذل قصارى جهدي، وأرقامي تثبت صحة كلامي، وأحب دائماً صنع تحد جديد لي، والعمل بطريقة مختلفة وأصنع الفارق، وهذا هو واجبي.
وقبل مواجهة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي إعادة لمباراة نهائي عام 2018 حيث فاز الريال 3-1، أطلق صلاح على المباراة «وقت الثأر»،
وقال: نعم خسرنا في النهائي، وكان ذلك يوماً حزيناً علينا جميعاً، ولكن نعم، أعتقد أن هذا وقت الثأر.ين

ليفربول
محمد صلاح
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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