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الرياضي
مشكلة خورفكان «فنية»
مشكلة خورفكان «فنية»
13 مايو 2022 09:55

 
فيصل النقبي (خورفكان)


استمر مسلسل تغيير المدربين في خورفكان، منذ صعود الفريق إلى «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2019-2020، وأقالت الإدارة 6 مدربين من جنسيات مختلفة، خلال المواسم الثلاثة الماضية، بواقع مدربين كل موسم.
البداية مع البرازيلي باولو كاميلي الذي قاد «النسور» في الموسم الأول، وحصد الفريق 4 نقاط تحت قيادته، وصدر قرار الاستغناء عن خدماته، والتعاقد مع الصربي جوران، وحقق الفريق نتائج جيدة احتل بها «المركز 12»، قبل إلغاء الدوري.
وفي الموسم الماضي تعاقد النادي مع الإسباني كانيدا الذي لم يكمل 5 جولات، حتى تمت إقالته، والتعاقد مع البرازيلي كايو زاناردي، وجمع «النسور» 25 نقطة، وتقرر التجديد له ليكون على رأس القيادة الفنية في الموسم الحالي، وخلال 11 مباراة، بلغت المحصلة 15 نقطة، إلا أن الإقالة كانت في انتظار المدرب عقب الخسارة أمام الجزيرة بـ «رباعية» في «الجولة 11»، وتولى عبدالمجيد النمر المهمة أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي، ووقع الاختيار على الأرجنتيني جابريل كالديرون، الذي أشرف على الفريق من بداية الدور الثاني إلى لقاء الشارقة في «الجولة 23»، وجمع «النسور» 7 نقاط، من فوزين وتعادل، و7 خسائر، لتتم إقالته وإسناد المهمة إلى النمر للمرة الثانية هذا الموسم في الجولات الثلاث المتبقية.
ورغم التعاقد مع المدربين الستة، إلا أن «النسور» لم يتطور من الناحية الفنية، فما زال منذ 3 مواسم ينافس على الهبوط حتى الجولات الأخيرة، رغم توفر ميزانية جيدة للفريق.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
كالديرون
عبدالمجيد النمر
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