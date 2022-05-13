بوجبا يشتاق إلى «الأيام الخوالي» مع «السيدة العجوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد الفرنسي بول بوجبا «29 عاماً» لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يحظى بالترحاب في «أولد ترافورد»، إذ تدهورت علاقته بجماهير«الشياطين الحمر» التي ترى أن بطل العالم المٌتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، مع «الديوك»، لم يقدم شيئاً يذكر للفريق منذ مجيئه عام 2016، مقارنة بأدائه الرائع مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، على امتداد 4 مواسم بدءاً من عام 2012.

هذا الوضع المتوتر بين بوجبا والجماهير، دفعه إلى إبداء رغبته في الرحيل بأي صورة من الصور، حتى وإن اضطر إلى تخفيض راتبه السنوي الذي يصل إلى 2. 13 مليون يورو. وذكرت مصادر صحفية إيطالية أنه يفكر بجدية في قبول عرض «السيدة العجوز» الذي يمنحه راتباً سنوياً قدره 9 ملايين يورو، على أمل استعادة «الأيام الخوالي» التي كان فيها نجماً متألقاً في سماء الكرة الإيطالية.

ولم يكن يوفنتوس النادي الوحيد الذي يسعى لضمه، وإنما يحظى بوجبا باهتمام باريس سان جيرمان، في ظل احتمال تولي مواطنه زين الدين زيدان القيادة الفنية للنادي الباريسي في الموسم الجديد، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني الحالي، والذي ترددت أنباء قوية تفيد رحيله هذا الصيف.

كما كان بوجبا على «رادار» مانشستر سيتي، حيث كان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني يرغب في ضمه، إلا أن اللاعب يخشى من «غضبة» جماهير «أولد ترافورد».

وسبق لريال مدريد أن سعى لضمه، عندما كان زيدان مديراً فنياً، إلا أن النادي الملكي صرف النظر عن الصفقة، وفضل التعاقد مع مواطنه الفرنسي الأكثر شباباً إدواردو كامافينجا «19 عاماً» لاعب رين الفرنسي، على أمل تجديد دماء وسط «الميرنجي»، تحسباً لاحتمالات عرض البرازيلي كاسيميرو للبيع بنهاية هذا الموسم، قبل الاضطرار لفقده مجاناً، إذا ما استمر للموسم المقبل، موعد نهاية عقده ، وفي ظل ارتفاع سن الكرواتي لوكا مودريتش «37 عاماً» والألماني توني كروس «32 عاماً».

ولم يلبي بوجبا الطموحات التي كانت معلقة عليه في «اليونايتد»، نظراً لكثرة تعرضه للإصابات، وابتعاده عن مستواه العالي الذي لا يظهر فيما يبدو إلا عندما يلعب لمنتخب بلاده. وكان بوجبا جزءاً من أسباب فشل «اليونايتد» هذا الموسم، حيث خرج الفريق «خالي الوفاض»، من جميع البطولات المحلية والأوروبية، وفقد الأمل تماماً في اللعب بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم المقبل.

وعلى المستوى الفردي لم يكن بوجبا مقنعاً على الإطلاق، في 27 مباراة لعبها هذا الموسم، لم يسجل خلالها إلا هدفاً واحداً.