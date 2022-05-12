«الرئاسة» تواصل الاكتساح بكأس وبندقية الثنايا في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (أبوظبي)

جددت هجن الرئاسة تفوقها في منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام في نسخته الثانية والأربعين بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن حصدت «الرئاسة» رمزي سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

ورفعت هجن الرئاسة رصيدها إلى 6 رموز خلال النسخة الحالية من المهرجان، إذ كسبت الناموس وسيطرت على كل الرموز بالكامل في الأشواط المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لتؤكد أنها الأفضل في ختامي الوثبة 2022 بلا منازع.

وأقيمت أمس الخميس منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيم في الفترة الصباحية 20 شوطاً، خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة، فيما تركزت الأنظار على الفترة المسائية التي شهدت الصراع على كأس وبندقية الثنايا في الشوطين الرئيسين للأبكار والجعدان المفتوح.

سلطان بن حمدان خلال متابعة المنافسات بختامي الوثبة (تصوير: مصطفى رضا)

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المنافسات خلال الفترة المسائية، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأعداد غفيرة من ملاك ومحبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة.

وجاء تفوق مؤسسة هجن الرئاسة بشعارها الأحمر المميز، بعد تتويج «سمحة» تحت إشراف المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي تألق بدوره خلال المهرجان في الموسم الحالي، بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح، حيث نجحت «سمحة» رغم المنافسة من أكثر من مطية على لقب الشوط، إلا أنها استطاعت أن توسع الفارق مع منافسيها في الـ 500 متر الأخيرة، وسجلت توقيتاً زمنياً تحت حاجز الـ 12 دقيقة، وعبرت خط النهاية في 11.50.08 دقيقة، وبفارق 4 ثوانٍ عن «مشهورة» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، التي حلت في المركز الثاني، بينما أنهت الشوط في المركز الثالث «عهود» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري أيضاً.

وأهدى «سمران» هجن الرئاسة ثاني رموز الثنايا تحت إشراف نفس المضمر بن زيتون المهيري، وأحرز بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت زمني قدره 12.06.03 دقيقة، وبفارق جيد عن «مستحيل» لهجن الشيحانية مع المضمر محمد خالد العطية الذي حل ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث «زعزاع» لهجن الشيحانية أيضاً مع المضمر سالم فاران المري بتوقيت 12.15.08 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمر هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون المهيري برمزي الثنايا عقب ختام المنافسات وسط سعادة مشجعي ومحبي شعار المؤسسة العملاقة.

من جهة أخرى تتجه الأنظار اليوم نحو أشواط سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وبالتحديد نحو شوط المخصص لسيف رئيس الدولة وجائزته المالية 5 ملايين درهم، وهو أقوى أشواط المهرجان في هجن أبناء القبائل، بينما تقام 7 أشواط أخرى للرموز للحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، حيث تتوزع الرموز ما بين سيوف وبنادق في أغلى أشواط المهرجان.



«الرئاسة» تتألق في الفترة الصباحية

حصد شعار الرئاسة ألقاب 11 شوطاً من الـ20 التي أقيمت في الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا لمسافة 8 كم بالميدان الغربي، بينما نال شعار العاصفة المركز الثاني بـ4 أشواط، وكسبت هجن الشحانية 3 أشواط، وشوط لشعار الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وشوط لشعار الشيخ زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان،.

وحصلت «نوف» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، على ناموس الشوط الأول خلال 12:08:05 دقيقة، وخطف «شاهين» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر، ناموس الشوط الثاني، في 12:26:03 دقيقة، وفاز شعار الشحانية في الشوط الثالث، بأول الألقاب مع «طواري» بقيادة المضمر سالم فاران المري خلال 12:17:02 دقيقة.

وعادت هجن الرئاسة، عبر «نايف» لتضيف النقطة الثالثة بتحقيق اللقب مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، في 12:24:06 دقيقة، وكسبت العاصفة أول الألقاب في الشوط الخامس مع «علاج» بقيادة المضمر غياث الهلالي خلال 12:20:01 دقيقة، وعاود الشعار الأحمر التألق بانتزاعه النقطة الرابعة في الشوط السادس عبر «العزوم» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في 12:16:05 دقيقة. وأهدى «هداف» بقيادة المضمر غياث الهلالي هجن العاصفة لقب الشوط السابع، خلال 12:21:06 دقيقة، وتصدرت الشوط الثامن «هملولة» لهجن الرئاسة مع المضمر علي جميل الوهيبي، في 12:14:06، وانتزعت «هملولة» تاسع أشواط الفترة الصباحية مع نفس المضمر خلال 12:18:02 دقيقة، وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «الأسد» الذي أهدى الشحاينة ناموس الشوط العاشر، في 12:23:09 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للمشهد وحصدت 3 أشواط توالياً رفعت رصيدها إلى 9 ألقاب بالفوز في الشوط 11، عبر «هملولة» مع المضمر علي جميل الوهيبي في 12:13:02، وفي الشوط 12 فاز «نسناس» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي خلال 12:32:02 دقيقة، وفي الشوط 12 مع «الواصلة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في 12:17:03 دقيقة، وفي الشوط 13 مع «شاهين» بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي في 12:27:06، وفي الشوط 14 وصلت الشحانية للقب الثالث بفوز «شوق» مع المضمر سالم فاران المري بالناموس خلال 12:16:03 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها وحصدت النقطة العاشرة بفوز «هملولة» مع المضمر علي جميل الوهيبي في الشوط 15، خلال 12:16:08 دقيقة، وأهدى «الشهم» شعار الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان اللقب في الشوط 16 مع المضمر جمعة عتيق المهيري، في 12:28:04، ونالت هجن العاصفة اللقب الثالث في الشوط 17 بفوز «إسراج» مع المضمر غياث الهلالي في 12:18:03، وأهدى «العزم» شعار الشيخ زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان اللقب والناموس بقيادة المضمر عامر محمد عبيد المزروعي لقب الشوط 18 خلال 12:31:06، وأكملت هجن الرئاسة ألقابها الـ 11 بفوز«الفاتنة» بقيادة المضمر أحمد مطر مايد الخييلي في الشوط 19 في 12:08:07، بينما أتممت هجن العاصفة ألقابها الأربعة في الشوط الأخير بفوز «لبيب» بقيادة المضمر غياث الهلالي في 12:28:03.



البرطماني: يوم كأس الكؤوس يكتسي بـ«الأحمر»

تواصل تربع هجن الرئاسة بالشعار الأحمر، على القمة في ختامي الوثبة 2022، حيث واصلت خطف الأنظار بالإبهار والإدهاش، في يوم كأس الكؤوس، لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا، حيث شكل الشعار الأحمر علامة فارقة بالأمس، ليعانق الناموس على صعيد الأبكار والجعدان.

وواصلت هجن الرئاسة بوضع بصمتها المميزة، من خلال انتزاع «سمحة» مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، لكأس الأبكار بعد عمل تكتيكي رائع، من خلال سحب الشوط ورفع الرتم عن طريق «محبوبة»، التي قامت بدور محوري في مراحل السباق، إلى ان وصلت «سمحة» لتستلم الراية وتتقدم بثبات محققة الكاس، وفي شوط بندقية الجعدان واصلت هجن الرئاسة تألقها لتضيف البندقية عبر «سمران»، الذي تقدم مع الكيلومتر الأخير، ليحول الشوط إلى وضع الملاحقة من جميع الشعارات المشاركة، حيث تواجدت هجن الشحانية بقوة في شوط الجعدان، وخاصة في المرحلة الأخيرة، لكن «سمران» حسم الشوط بجدارة.

ويعتبر سباقات يوم أمس، آخر أشواط الكؤوس، واليوم تبدأ أشواط السيوف الختامية لأبناء القبائل، والسؤال المطروح من سعيد الحظ الذي سيظفر بالسيف والـ5 ملايين درهم المرصودة مع السيف، بكل تأكيد من يعانق الناموس سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، في هذا الحدث الأغلى في «عاصمة الميادين».