كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو ينطلق 21 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم كأس أم الإمارات يومي 21 و22 مايو الجاري، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. وتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها واحدة من أهم المسابقات المحلية ضمن أجندة الاتحاد السنوية، وتعكس جهوده الحثيثة في توفير كل أشكال الدعم لبنات الوطن، للتألق والريادة في ساحات الرياضة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويقام كأس أم الإمارات للجوجيتسو، على مدار يومين، حيث ستكون المنافسات بنظام الحزام المفتوح في 3 فئات: للناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، على أن يتم تخصيص اليوم الأول للتصفيات التمهيدية والإقصائية، بينما يخصص اليوم الثاني للنزالات النهائية والتتويج بالمراكز الأولى.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: يمثل كأس أم الإمارات للجو جيتسو قيمة فنية ومعنوية كبرى، كونه أحد أهم البطولات المحلية التي تساهم في تأسيس قاعدة مهمة تكشف عن مواهب وقدرات بنات الإمارات وتؤهلهن للبروز والصعود نحو العالمية.

ويتابع قائلاً: حققت لاعبات الإمارات خلال الفترة الأخيرة إنجازات استثنائية على صعيد رياضة الجو جيتسو، ونجحن في اعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات القارية والعالمية، ومنها البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين خلال شهر مارس الماضي، وبطولات كأس العالم، وجراند سلام، وعالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وهو ما رسّخ في الأذهان الدور الذي تلعبه بنات الإمارات في تعزيز مكانة الدولة على ساحة الجو جيتسو العالمية، ونجاحها المبهر في صناعة البطلات القادرات على تحقيق أرقى الإنجازات، والاتحاد يواصل مساعيه في سبيل توفير البيئة الملائمة لتمكينهن على الساحة الرياضية.

وأشاد البطران بالإقبال الكبير للأندية والأكاديميات على المشاركة في البطولة، ما يعكس تكامل رؤيتها مع الاتحاد في جهوده لاعتماد أجندة نموذجية من البطولات المحلية التي تعد رافداً إستراتيجياً للمنتخبات الوطنية بفئاته العمرية المختلفة.

وتبلغ مجموع جوائز كأس أم الإمارات للجوجيتسو 46 ألف درهم، بواقع 225 ألف درهم لفئة الكبار، و150 ألف درهم لفئة الشابات، و85 ألف درهم لفئة الناشئات.

وبدورها تقول بوليانا لاجو مدربة المنتخب الوطني للسيدات: تحظى بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو بأهمية بالغة بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب الوطني، كونها تضع أمامنا خيارات واسعة لتعزيز تشكيلة فريق السيدات ورفده بمواهب جديدة، لا سيما أننا مقبلون على عدد من أبرز الاستحقاقات العالمية في الفترة المقبلة.