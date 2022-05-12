سالم بن سلطان القاسمي يهنئ هزاع بن زايد وطحنون بن زايد

رأس الخيمة (وام)

هنأ المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاديين الإماراتي والعربي للمبارزة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف، بمناسبة تتويج نادي العين بلقب «دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة»، في دوري المحترفين، والمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن نادي العين استحق اللقب بجدارة، نتاجاً للرؤية والجهود الهائلة التي سخرتها إدارة النادي على الصعيدين الإداري والفني، وبإسهامات والتزام كافة المنتسبين وفرع العمل، بما يتوافق مع تاريخ النادي العريق ومكانته لدى محبي كرة القدم في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأضاف: لم تكن لتتحقق تلك النتائج التي رسخت فوز وريادة نادي العين، إلا حصاداً لما بذله اللاعبين من جهد حثيث، ومتابعة وإشراف من الإدارة العليا للنادي، لتتحقق تلك النتائج المشرفة، مؤكداً أن حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على رفع النادي وتمكينه على درب الانتصارات والبطولات وتسخير كافة المقدرات، يعزز ويساهم في الارتقاء بمسيرة الرياضة الإماراتية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة على دعم وتطوير ذلك القطاع.

وأشاد الشيخ سالم القاسمي بالمعايير التنظيمية المطبقة لبطولة أدنوك للمحترفين، متطلعاً مع كافة المسؤولين الرياضيين بالدولة لبذل مزيد من الجهود، وتحقيق نتائج مشرفة في أنشطة الرياضة الإماراتية كافة.