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الرياضي
لجنة «الوطني الاتحادي» تناقش مسودة تقريرها لدعم قطاع الرياضة
خلال اجتماع اللجنة (وام)
13 مايو 2022 01:53

دبي (وام)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة. 
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع ومناقشة أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال اجتماعاتها لمناقشة الموضوع، الذي يتضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
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