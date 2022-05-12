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الرياضي
رونالدينيو يكسب فيجو في «كأس الأساطير»
رونالدينيو يكسب فيجو في «كأس الأساطير»
12 مايو 2022 22:06

 
رضا سليم (دبي)


قاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو فريق «برو ستارز» للفوز بكأس «برو ليجندز»، في نسختها الأولى، بعد فوزه على «برو شامبيونز» بقيادة الإسباني لويس فيجو 18-16، في لقاء الأساطير الذي جمع 22 لاعباً، من نجوم كرة القدم العالمية، في احتفالية جماهيرية، بجوار برج خليفة، في الساحة الكبيرة لفندق أرماني والتي تطل على النافورة الراقصة.
ونظم الحدث شركة أوميجا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ليؤكد الحدث مكانة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.
وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط، ومدة كل شوط 20 دقيقة، وانتهى الشوط الأول لفريق «برو ستارز» 7-5 وتفوق «برو شامبيونز» 5-3 في الشوط الثاني، ليعادل النتيجة 10-10، وفي الشوط الثالث حسم الساحر البرازيلي النتيجة بفوزه 8-6، وتنتهي لمصلحته بفارق هدفين 18-16 ويتوج بالكأس الذهبية في احتفالية جماهيرية.
ويحرص نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، على التواجد في الدولة، والمشاركة في مختلف الفعاليات، كما أن عدداً كبيراً من اللاعبين النجوم يقيمون في الدولة برفقة عائلاتهم، ويستمتعون بجودة الحياة، وتوفر جميع مقومات السعادة والازدهار والنمو ولقاء معجبيهم وأصدقاءهم من مختلف الجنسيات.
وظهرت الأمسية في ثوب أنيق، من خلال البرنامج المميز الذي وضعته اللجنة المنظمة، سواء بالمؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أو برنامج لقاء الأساطير، والذي بدأ بعروض لمجموعة من الشباب بالكرة، بجانب عروض راقصة، وفي مدخل الملعب الخماسي، وضعت اللجنة المنظمة مجسمات للاعبي الفريقين، وهم يرتدون القمصان كل حسب فريق، وبينهما كأس البطولة، ثم دخول الفريقين لأرض الملعب، والاستعراض أمام الحضور، قبل أن تقام مباراة من 3 أشواط.

دبي
برج خليفة
رونالدينيو
لويس فيجو
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