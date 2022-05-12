إيقاف انتخابات اتحاد السباحة



دبي (الاتحاد)



تلقى اتحاد السباحة رسالة من الاتحاد الدولي يطلب تأجيل العملية الانتخابية، لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما يعني إيقاف العملية الانتخابية التي كان من المقرر أن تجرى يوم 7 يونيو المقبل.

وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد، في بيان صحفي إن الاتحاد تلقى رسالة من الاتحاد الدولي، تفيد بعدم اعتماد لائحة النظام الأساسي، وهو ما يعني إيقاف الانتخابات لحين اعتمادها، وعليه قام الاتحاد بإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية بطلب الاتحاد الدولي، كما دعا مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع يوم 21 مايو لمناقشة الأمر.

وأشاد السماحي بالدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية، لمحاولة اعتماد اللوائح، والتنسيق فيما بين الاتحاد والجمعية العمومية من جانب، والاتحاد الدولي للسباحة من جانب آخر فيما يتعلق بالمسائل القانونية والخاصة بقواعد الحوكمة الرياضية والنظم الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي، لاعتماد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد.