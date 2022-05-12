الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
إيقاف انتخابات اتحاد السباحة
إيقاف انتخابات اتحاد السباحة
12 مايو 2022 22:02

 
دبي (الاتحاد)


تلقى اتحاد السباحة رسالة من الاتحاد الدولي يطلب تأجيل العملية الانتخابية، لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما يعني إيقاف العملية الانتخابية التي كان من المقرر أن تجرى يوم 7 يونيو المقبل.
وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد، في بيان صحفي إن الاتحاد تلقى رسالة من الاتحاد الدولي، تفيد بعدم اعتماد لائحة النظام الأساسي، وهو ما يعني إيقاف الانتخابات لحين اعتمادها، وعليه قام الاتحاد بإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية بطلب الاتحاد الدولي، كما دعا مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع يوم 21 مايو لمناقشة الأمر.
وأشاد السماحي بالدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية، لمحاولة اعتماد اللوائح، والتنسيق فيما بين الاتحاد والجمعية العمومية من جانب، والاتحاد الدولي للسباحة من جانب آخر فيما يتعلق بالمسائل القانونية والخاصة بقواعد الحوكمة الرياضية والنظم الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي، لاعتماد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد.

الإمارات
السباحة
اتحاد السباحة
اللجنة الأولمبية الوطنية
آخر الأخبار
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة
اليوم 07:59
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©