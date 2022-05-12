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فابينيو يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
فابينيو يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
12 مايو 2022 21:56

 
ليفربول (رويترز) 

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعب الوسط الدفاعي فابينيو سيغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي يوم السبت بسبب إصابة عضلية لكن اللاعب البرازيلي سيعود للفريق لاستكمال المباريات المتبقية هذا الموسم.
وخرج فابينيو مصاباً في الشوط الأول في انتصار ليفربول 2-1 على مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري متأخراً بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل مباراتين من النهاية، كما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في 28 مايو.
وقال كلوب لموقع ليفربول اليوم الخميس: هناك فرصة جيدة لعودته بعد مباراة السبت.
ويطارد ليفربول، الفائز بكأس الرابطة في فبراير الماضي، أربعة ألقاب هذا الموسم.

كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول
تشيلسي
يورجن كلوب
فابينيو
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