دوناروما ونافاس «المداورة مرفوضة»!



باريس (أ ف ب)

أوضح حارس المرمى الإيطالي لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم جانلويجي دوناروما، أنه لا يتخيّل المداورة مع زميله الكوستاريكي كيلور نافاس الذي كان أبدى التوجّه نفسه.

وقال دوناروما «أعتقد أن ذلك لن يحدث بالتأكيد على هذا النحو، لأنني أعتقد أن النادي سيتخذ قراراه في هذا المركز».

وأضاف «لديّ علاقة جيدة جداً مع كيلور، فنحن شخصان جيدان، ونحن نتفهم الموقف، لكن الأمر كان صعباً، وبالنسبة له أيضاً، ولكن دعنا نقول إننا نجحنا في إدارة الأمر بشكل جيد، مع المجموعة بأكملها، وخاصة بيننا نحن الاثنين»، مؤكداً أنه يريد البقاء في باريس.

وكان نافاس أقرّ في مقابلة مع «كانال بلوس» بعد الفوز في أنجيه «3-صفر» في 21 أبريل الماضي بأن «الوضع» كان «معقداً».

وأوضح نافاس «لديّ علاقة جيدة جداً مع «جيجيو»، أريد أن ألعب كل المباريات»، قبل أن يضيف «أنا سعيد في باريس، لكن هذا الوضع يجب أن يتغير».

وأقدم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على المداورة بين الحارسين الدوليين طوال الموسم، من دون وضع جدول واضح.

وقال بوكيتينو الذي ربما لن يكون متواجداً مع النادي الباريسي رغم أن عقده يمتد حتى العام المقبل «ستكون هناك بالتأكيد إدارة أخرى العام المقبل».

وأضاف أن «المنافسة كانت جيدة، لكن المستقبل بالتأكيد سيُكتب في ظروف مختلفة، من الواضح أن كيلور مثل جيجيو، يريدان اللعب أكثر».

وكان دوناروما البالغ 23 عاماً وصل إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادماً من ميلان الإيطالي، ومتوجاً مع منتخب بلاده بكأس أوروبا التي نال فيها جائزة أفضل لاعب، بعقد حتى العام 2026.

أما نافاس «35 عاماً»، فانتقل في العام 2019 من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى العام 2024.