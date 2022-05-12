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الرياضي
شباب الأهلي بطل «دوري 21»
شباب الأهلي بطل «دوري 21»
12 مايو 2022 21:05

 
معتصم عبدالله (دبي)


حسم شباب الأهلي لقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، قبل ثلاث جولات على الختام، بفوزه أمام مضيفه النصر 2-1 ضمن «الجولة 23»، ليظفر «الفرسان» المتصدر بالدرع، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين «الوصيف»، والذي تغلب بدوره على مضيفه الجزيرة 2-1 ضمن الجولة ذاتها.
وافتتح محمد المدني التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 37، وأدرك ويسلي هنريكي التعادل لـ «العميد» في الدقيقة 52، قبل أن يسجل سلطان فايز هدف الحسم في الدقيقة 82، ويمنح فريقه النقاط الثلاث، بالفوز الـ 17 في مشواره، مقابل التعادل في 6 مباريات.
واحتفظ شباب الأهلي الذي يعد واحداً من بين 5 أندية توجت باللقب منذ أول نسخة 2008- 2009، بلقبه للموسم الثاني على التوالي، بعد ما عانق الدرع للمرة الأولى في الموسم الماضي 2020- 2021، وهو الثالث أيضاً لفرق شباب الأهلي تحت 21 في مسابقات الموسم الحالي، بعدما توج فريق الشباب بلقبي دوري وكأس تحت 21 التي ينظمها اتحاد الكر، ة بالتوازي مع دوري المحترفين تحت 21، وتشرف عليها رابطة المحترفين.

قائمة الأبطال


2008- 2009: الجزيرة «دوري الرديف»
2009- 2010: العين «دوري الرديف»
2010- 2011: العين «دوري الرديف»
2011- 2012: العين «دوري الرديف»
2012- 2013: العين «دوري اتصالات للرديف»
2013- 2014: العين «دوري الرديف»
2014- 2015: العين «دوري تحت 21»
2015- 2016: الشارقة «دوري تحت 21»
2016- 2017: الوحدة «دوري تحت 21»
2017- 2018: النصر «دوري الخليج العربي للرديف»
2018- 2019: العين «دوري الخليج العربي تحت 21»
2019- 2020: إلغاء «دوري الخليج العربي تحت 21»
2020- 2021: شباب الأهلي «دوري الخليج العربي تحت 21»
2021- 2022: شباب الأهلي «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»

دوري تحت 21
شباب الأهلي
العين
النصر
الجزيرة
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