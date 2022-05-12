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الرياضي
إقالة كالديرون والنمر مدرباً لخورفكان
إقالة كالديرون والنمر مدرباً لخورفكان
12 مايو 2022 18:54

فيصل النقبي (خورفكان)


قررت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني جابريل كالديرون «61 عاماً»، وتعيين عبدالمجيد النمر مدرباً للفريق في الجولات الثلاث المتبقية من «دوري أدنوك للمحترفين».
وقاد كالديرون «النسور في 10 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، والتعادل مرة واحدة، والخسارة في 7 لقاءات، آخرها أمام الشارقة.
وسبق أن قررت إدارة النادي الاستغناء عن البرازيلي كايو زاناردي، عقب «الجولة 11»، وكلفت النمر بالمهمة «مؤقتاً» في مباراتي اتحاد كلباء وشباب الأهلي، قبل التعاقد مع كالديرون في بداية الدور الثاني.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الشارقة
كالديرون
عبدالمجيد النمر
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