برج خليفة يحتضن لقاء الأساطير

رضا سليم (دبي)

في احتفالية مبهرة تحت ظلال برج خليفة، تجمع 22 لاعباً من أساطير كرة القدم وأبرز النجوم السابقين في العالم لتدشين النسخة الأولى من "كأس أوميجا برو ليجندز"، التي نظمها شركة أوميجا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وجمعت المباراة بين فريقي "برو ستارز" و"برو تشامبيونز" في مباراة الأساطير، التي تقام للمرة الأولى للمنافسة على الكأس المصنوعة من الذهب، وتؤكد إقامة الحدث في دبي مكانة الدولة في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.

وبرز من لاعبي الفريقين البرازيليين كاكا ورونالدينيو، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، وقائد منتخب انجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري، ونجم الكرة البرتغالية لويس فيجو، والهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر، والإيطالي ماتيرازيو والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، وغيرهم.

وعقدت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمراً صحفياً في فندق أرماني في برج خليفة قبل الحدث، حيث قدم قائدا الفريقين لويس فيجو ورونالدينيو قائمة اللاعبين في كل فريق والتعريف بأهمية المباراة، حيث روعي التوازن بين قوة اللاعبين في كل فريق بما يساهم في تقديم اللاعبين مهاراتهم العالية وقدراتهم الفنية، التي جعلتهم من أهم اللاعبين بين لأبناء جيلهم، كما تم تقديم كأس البطولة الأنيق المصنوع من الذهب.

وتؤكد إقامة المباراة في دبي مكانة الدولة في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وحرص نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، على التواجد في الدولة والمشاركة في مختلف الفعاليات، كما أن عدداً كبيراً من اللاعبين النجوم يقيمون في الدولة برفقة عائلاتهم ويستمتعون بجودة الحياة، وتوفر جميع مقومات السعادة والازدهار والنمو ولقاء معجبيهم وأصدقاءهم من مختلف الجنسيات.

وأعرب لويس فيجو عن سعادته باللعب في ظلال برج خليفة الأكبر في العالم، مؤكداً أن زيارته الأولى لدبي عام 2001 لم يكن تم افتتاح البرج، وهو ما يجعل المباراة لها طعم خاص، وقال: دبي بيتي الذي أعيش فيه وأقضي أوقاتاً جميلة، والأهم في هذه التجمع رؤية لاعبين سابقين لم نراهم من سنوات طويلة، ونشكر دبي على هذه المبادرة الرائعة.

وقال رونالدينيو: اللعب أمام برج خليفة تجربة رائعة في دبي المبهرة، فقد لعبت أمام جميع اللاعبين الموجودين في هذا الحدث باستثناء الكولومبي فالديراما، ورغم مرور السنوات إلا أنه حان الوقت للعب أمامه وأنا سعيد بالتجمع مع هذه النسخة.

واحتفي "برج خليفة" بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية للبرج، التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، مع انطلاق العد التنازلي على بدء المباراة التي أقيمت على ملعب صغير تم تجهيزه خصيصاً للمباراة، في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي.