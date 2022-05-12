«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»



معتز الشامي (دبي)



كشفت شركة الكرة بنادي العين عن التوصل إلى اتفاق على أغلب بنود العقد الخاصة بالأوكراني سيرجي ريبروف، الذي رحب بالاستمرار مدرباً لـ «الزعيم»، خاصة في ظل وجود مشروع لحصد المزيد من الألقاب، بالإضافة إلى العودة بقوة للمنافسة القارية مع «نسخة 2023»، حيث يتوقع أن يصل وكيل المدرب إلى الدولة خلال يومين، للاتفاق على كافة البنود القانونية وغيرها، قبل أن يتم التوصل إلى التوقيع الرسمي والنهائي من المدرب، قبل لقاء تتويج «البنفسج» بدرع «دوري أدنوك للمحترفين».

أما أبرز اللاعبين في الفريق الذين يتم مفاوضتهم، كشفت المصادر أن البرازيلي إيريك سيتم تمديد عقده ربما لفترة 3 مواسم، بعد تمسك اللاعب بالبقاء مع العين، ورغبة النادي في توفير الاستقرار الفني، والذي يشمل ضرورة التجديد لأربوليدا الممتد عقده مع النادي حتى يناير المقبل، حيث يتم مفاتحته في التجديد موسمين آخرين.

والأمر ينطبق على كايو كانيدو الذي يتبقى في عقده عام آخر، حيث يكون من بين الأسماء الذين يسعى العين لتمديد عقدهم، تحت شعار «الاستقرار الفني» الذي سيكون حاضراً بقوة، من أجل البناء للمستقبل، والوصول إلى تشكيلة مناسبة يدخل بها الفريق للمنافسة على دوري أبطال آسيا مع بداية الموسم بعد المقبل.

فيما لم يتم حسم مصير الأرجنتيني جوانكا، لأن اللاعب معار من الشباب السعودي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وبقاءه يتعلق بمفاوضة الشباب لشراء عقده، ما يجعل القرار الأخير لمستقبل اللاعب في يده ناديه السعودي، وإن كان كلا الجانبين تواصلا بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية، خاصة بعد تألقه مع «كتيبة البنفسج».

من جانبه، أشار ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين، إلى أن المدرب سعيد بالبقاء في العين، وهو أعلن ذلك للجميع، ويتمسك بالفريق، والمشاركة في مشروع العين للمستقبل، ولكن رغبة ريبروف في الحصول على إجازة عائلية سريعة، وللاطمئنان على أهله وذويه ووالديه، هو أمر طبيعي بالتأكيد.

وعن تأجيل التوقيع لما بعد إجازة المدرب وعودته إلى أوكرانيا، قال: توصلنا إلى اتفاق حول كافة التفاصيل، يتبقى فقط التوقيع، بعد حضور وكيل ريبروف، لذلك نتمسك بالمدرب، كما يتمسك هو بالعين، وبما أن الرغبة متبادلة في البقاء، لا يوجد ما يمنع من التوقيع قبل ختام الموسم، وحتى قبل مباراة التتويج، حيث لن يتم التأجيل لما بعد إجازة المدرب الصيفية.

ووجه العويس الشكر إلى الجماهير العيناوية الكبيرة التي حضرت مباراة الجزيرة، واحتفلت بحسم لقب الدوري، مشيراً إلى أنهم الرقم الصعب دائماً وأبداً، ويقفون خلف أي إنجاز، لافتاً إلى أن هذا الحضور الكبير، إذا ما تكرر على مدار المواسم المقبلة، يكون بإمكان العين، حسم المزيد والمزيد من الألقاب.

ورداً على استفسار حول صفقات الموسم الجديد، وما إذا كان هناك لاعبون مواطنون في الانتقالات الصيفية، قال: بالتأكيد هناك بعض الأسماء التي يضعها العين على ضمن دائرة اهتماماته، إلا أن الأمر ليس بالسهل، لأن «الزعيم» عندما يفكر في لاعب مواطن، يجب أن يكون دولياً، ويملك قدرات فنية متميزة، وأغلب الأسماء المطروحة، بصفوف أندية منافسة، وبالتالي ليس من السهل تركهم للعين، ورغم ذلك، نضع عدداً من الأسماء، خصوصاً في جيل المنتخب الأولمبي، تحت الملاحظة والمتابعة لاختيار الأنسب، بما يتوافق مع متطلبات الجهاز الفني ورؤيته، ونعلن تلك الأسماء قريباً.

وفيما يتعلق بالأجانب في الفريق، قال: الجهاز الفني سيعد تقريراً مفضلاً عن الجميع، ولدينا تصوراً لحسم تمديد عقود بعض اللاعبين، مثل إيريك وأربوليدا، بينما جوانكا ملف مختلف، ولدينا بدائل عديدة للاعب، حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ناديه السعودي، وبشكل عام لن يلعب جوانكا في الدوري إلا لـ «الزعيم» بالتأكيد.

وتطرق العويس إلى ضرورة إعادة النظر من رابطة المحترفين في عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في تشكيلة الفريق داخل الملعب للموسم المقبل، لأن الواقع يفرض ضرورة مشاركة لاعبين مقيمين على الأقل في المباراة، وليس لاعباً واحداً.