جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»



معتز الشامي (دبي)



عزفت جماهير العين «أنشودة الفرح» باستاد هزاع بن زايد، واحتفلت على طريقتها الخاصة، بإنجاز حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، للمرة الـ 14 في تاريخ «الزعيم»، والخامس في «حقبة الاحتراف».

وجاءت ليلة حسم سباق الدرع لمصلحة «البنفسج»، في ختام «الجولة 23»، عندما تقابل في «ديربي» شهد أرقاماً قياسية غير مسبوقة، منهما التفوق بـ «خماسية» نظيفة، وسبق أن رجحت كفة العين 5-1 ذهاباً، ما يعني أن «البنفسج» أول فريق في تاريخ دوري المحترفين، يسجل 10 أهداف في شباك الجزيرة خلال مباراتين في الموسم نفسه.

أما الأرقام الفردية، فنجح لابا كودجو «الهداف الاستثنائي» في زيارة شباك الحارس علي خصيف 4 مرات، محققاً «السوبر هاتريك» الثاني له منذ 2019، رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى العين عام 2018، أنه صاحب «الهاتريك المثالي»، والذي يكون للاعب الذي يسجل 3 أهداف خلال المباراة، بالقدم اليمنى واليسرى والرأس.

وشهدت مدرجات استاد هزاع بن زايد حضوراً مكثفاً للجماهير التي احتفلت لأكثر من 40 دقيقة داخل الملعب وخارجه، بعودة الدرع إلى قلعة «الزعيم»، وشارك اللاعبون وأفراد الجهازين الفني والإداري إنجاز التتويج، قبل أن يشدد الجهاز الإداري على جميع اللاعبين، بضرورة استعادة الهدوء ومواصلة التركيز في التدريبات التي تُستأنف اليوم من دون أي تغيير، لاستكمال مسيرة الانتصارات حتى آخر مباراة في الدوري يوم 23 مايو الجاري.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة سيرجي ريبروف، بما قدمه اللاعبون في المباراة أمام الجزيرة، حيث كان الحماس والروح القتالية والتركيز على الفوز، أهم ما ميز اللاعبين فردياً وجماعياً، ولفت المدرب إلى أن الفريق تطور إلى حد كبير، مقارنة ببداية الموسم، حيث أصبح التفاهم والتجانس في أعلى مستوياته، بجانب الروح العالية التي تحلى بها الجميع على مدار الموسم.

وأكد ريبروف أن لاعبي فريقه استحقوا الحصول على اللقب، من خلال عملهم الجاد فريقاً واحداً وبروح الأسرة، وبذلوا قصارى جهدهم، لذلك فإنهم يستحقون ما وصلوا إليه.

وقال: جمهور العين يستحق الفوز والفرحة، لأنه أسهم في إنجازات النادي من خلال مساندته القوية للفريق داخل ملعبنا وخارجه، كذلك فإن إدارة النادي التي هيأت الأسباب للفوز بالألقاب تستحق التتويج، وهذا الحصاد مع نهاية الموسم.

وحول مصيره مع الفريق، بعد التتويج بلقبي الدوري وكأس الرابطة، قال: سعيد في العين، ولا زال يتبقى شهر من عقدي مع النادي، وفخور بالنتائج والدعم الذي حظيت به من الجميع، ولم أجدد عقدي حتى اللحظة، ولكن أعد بألا أوقع لأي نادٍ في الإمارات غير العين، وسأعقد اجتماعاً مع إدارة النادي لمناقشة بعض التفاصيل المرتبطة بالتجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة، ولن أعود إلى أوكرانيا من أجل المنتخب، ولكن لزيارة عائلتي فقط.



