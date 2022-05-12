أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة

أحمد جمال الدين (الكويت)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المحافل المتتالية والمتنوعة هي التي تشكّل شخصية الرياضي وتصقله، ليتمكن تدريجياً من حمل مسؤولية تمثيل الوطن وإعلاء رايته شامخة خفاقة أمام الجميع.

وأضاف سموه في كلمة وجهها لوفد الإمارات المشارك بالنسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، وتنطلق اليوم بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، أن المنافسة على الميداليات الملونة والمراكز الأولى تعد الغاية الأساسية من التواجد في جميع الاستحقاقات، تأكيداً على رؤية قيادتنا الرشيدة التي لا تقبل إلا بالصدارة، والسعي نحو جعل رياضة الإمارات رقماً صعباً في كافة المشاركات على كل الأصعدة.

وأشار سموه إلى أهمية تكاتف جهود جميع أعضاء الوفد الإماراتي خلال مشاركة أبنائنا وبناتنا في المحفل الخليجي المهم، بما ينعكس على مستواهم في المنافسات الرياضية إلى جانب تعزيز روح التعاون والإخاء مع مختلف الوفود المشاركة في الدورة، والإسهام في إنجاحها وتقديم نسخة مميزة على أرض دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح سموه أن برنامج مسابقات الدورة وما يضمه من رياضات تُدرج فيه للمرة الأولى منذ انطلاق دورة الألعاب الخليجية عام 2010، يعد مؤشراً إيجابياً على تطور مسيرة الرياضة الخليجية بشكل عام، ويفتح المجال أمام جميع الرياضيين في مختلف الألعاب للتنافس الشريف في أجواءً نموذجية تسودها المبادئ الرياضية النبيلة، إضافة إلى الحضور الأول للعنصر النسائي في الدورة بمجموعة من الرياضات، الأمر الذي يعزز دور المرأة ودعم حظوظها في تمثيل الدولة على جميع المستويات.

وتنطلق اليوم تحت رعاية أمير دولة الكويت فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية، والتي تستمر حتى 31 من مايو الجاري، وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضياً ورياضية يتنافسون في 16 رياضة فردية وجماعية يرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 إخصائياً ومعالجاً.

وتشارك في الدورة جميع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما يزيد عن 1500 رياضي، حيث تفتتح ألعاب القوى للسيدات المنافسات غداً وتستمر لمدة 3 أيام على مضمار وميدان أحمد الرشدان، إذ تستهل مشاركة بعثتنا عبر عبير البلوشي بسباق 100م، فاطمة البلوشي بسباق 400م، فاطمة الحوسني بدفع الجلة، لطيفة الكعبي في الوثب الطويل، ووداد روباري في رمي الرمح.

وتشارك البعثة في جميع الرياضات الـ16 المدرجة بجدول منافسات النسخة الثالثة من الدورة الخليجية وهي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 5*5 رجال و3*3 سيدات، كرة قدم الصالات رجال وسيدات، السباحة، ألعاب القوى رجال وسيدات، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية رجال وسيدات، هوكي الجليد، كرة الطاولة، والبادل تنس رجال وسيدات إضافة إلى الألعاب الإلكترونية.

من ناحية أخرى، وصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى للسيدات أمس الأول إلى الكويت استعداداً للمشاركة بفعاليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، حيث يخوض منافسته خلال الفترة (13-15) من الشهر الجاري، كما وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للرجال بقائمة ضمت كلاً من راشد علي، عبدالله الفلاسي، عبدالله المهيري، خالد المهيري، سعيد جاسم، حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، خالد الحمادي، حمد البلوشي، عبدالله البلوشي، طاهر حسن، أحمد بن حماد، حمد الزعابي يرافقهم عبدالله الدرمكي مدير المنتخب، وعبدالرؤوف المرزوقي مدرباً، وعدنان محمد مساعد مدرب، ومحمد صلاح أحمد معالجاً.

ويصل اليوم منتخب الرماية المكوّن من سيف بن فطيس، ومحمد علي، وعبيد الكثيري، وظاهر العرياني، ويحيي المهيري، وأحمد الاميري، وأمين أحمد، ومحمد صالح، وإبراهيم خليل علي، وسلطان حسن، وسالم اليماحي، حيث يرافقهم الوفد الفني والإداري الذي ضم كلاً من خالد الكعبي، علي الكتبي، وديلشود مختاروف، ومعمر علاف، وأحمد الحمادي.