870 سباحاً في «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

تتواصل المنافسات الرياضية المختلفة ضمن النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتتضمن 13 لعبة رياضية.

واختتمت بطولة السباحة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 مايو 2022، وشارك فيها أكثر من 870 سباحاً وسباحة من 55 مدرسة تنافسوا في 28 سباق لمختلف الفئات العمرية للبنين والبنات وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً مكثفاً.

وتصدرت مدرسة ريبتون الترتيب العام للمدارس الابتدائية في مجموع جوائز السباحين الفائزين في مختلف الفئات والسباقات بمجموع 552 نقطة، تلتها مدارس جيمس ومدارس جميرا بمجموع 532 نقطة، وفي مسابقات المدارس الإعدادية تصدرت مدارس جيمس ولينجتون الدولية الترتيب العام برصيد 913 نقطة.

وستقام منافسات بطولة البادل تنس يومي 14 و15 مايو في أكاديمية دبليو بي أيه، كما تقام منافسات بطولة كرة السلة خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو في عالم دبي للرياضة، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة في شهر يونيو المقبل، وتقام بطولة الجمباز يوم 18 يونيو المقبل.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكيت داخل القاعات المغطاة، الكريكيت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

وتشهد الدورة مشاركة واسعة من مختلف المدارس، حيث إن المشاركة في الدورة الرياضية مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، كما يتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، حيث يتواجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية.

كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي، من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية، التي يتنافس فيها الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والجنسيات، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة، والاستفادة أيضاً من خوض الطلبة منافسات في مختلف الرياضات مع أقرانهم في مدارس دبي.

وتتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية، من أجل اللعب في المستوى العالي.

وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص، وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مديري الشركات للجولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة.