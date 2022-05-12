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الرياضي
ابن هزام: كأس العالم مصدر إلهام للأجيال الصاعدة
ابن هزام: كأس العالم مصدر إلهام للأجيال الصاعدة
12 مايو 2022 16:30

 
دبي (الاتحاد)
قال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: نتشرف باختيار الإمارات لاستضافة انطلاقة جولة كأس العالم، والتي دائماً ما ينتظرها عشاق كرة القدم بكثير من الشغف والترقب، ولا يخفى على أحد أن كأس العالم هي أكثر الجوائز الرياضية شهرة حول العالم، وتمثل أبهى صور التميز الرياضي، كما أنها رمز موحد للشعوب والدول حول العالم ومصدر إلهام وتحفيزه للأجيال الصاعدة.
وأضاف: نفتخر بجذب أنظار العالم إلى كوكاكولا أرينا في دبي، مع جولة كأس العالم، وهي المدينة التي اعتادت على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونعبر عن ترحيبنا بهذه الجولة مجدداً، ونؤكد استعداد اتحاد كرة القدم على المساهمة بإنجاح هذه الفعالية لتكون أفضل جولة لكأس العالم أقيمت إلى الآن.

الإمارات
دبي
اتحاد كرة القدم
كأس العالم
محمد بن هزام
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