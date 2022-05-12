نهائيات أبطال مدارس أبوظبي تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت المقبل نهائيات أبطال مدارس أبوظبي، في القرية الرياضية 321، في جزيرة الحديريات، وتستكمل في اليوم التالي باقي المنافسات في نادي الجزيرة، بمشاركة 46 مدرسة حكومية وخاصة من أبوظبي والعين والظفرة.

وتقام السبت في جزيرة الحديريات نهائيات ألعاب القوى بمشاركة 139 عداءً من الذكور والإناث في سباقات 100م و200م و400 م و400 م تتابع، كما سيقام في نفس اليوم نهائي كرة القدم للحلقة الأولى «ذكور» بين مدرستي الظبيانية والفتح، وتلتقي مدرسة الثريا والقمة في منافسة «الإناث»، وتختتم فعاليات اليوم بحفل تتويج للفائزين الساعة 8:40 مساءً.

وتجري في صالة نادي الجزيرة واستاد محمد بن زايد نهائيات اليوم الثاني من أبطال مدارس أبوظبي في كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة لطلاب الحلقتين الثانية والثالثة من الذكور والإناث.

ففي منافسات الحلقة الثالثة «ذكور» يلتقي في نهائي كرة القدم فريق مدرسة عبد القادر الجزائري والمدرسة النموذجية، بينما يجمع نهائي كرة السلة بين مدرستي أبوظبي الدولية - فرع محمد بن زايد، وأكاديمية جميس الأميركية، في حين سيجمع نهائي كرة اليد مدرستي دار العلوم وهورايزن، ونهائي الكرة الطائرة بين معهد التكنولوجية التطبيقية - فرع محمد بن زايد، ومعهد التكنولوجية التطبيقية - فرع بني ياس، أما منافسات الحلقة الثالثة إناثاً، فيلتقي في نهائي كرة القدم مدرسة صقر الإمارات وأكاديمية جيمس الأميركية، بينما يجمع نهائي كرة السلة مدرستي صقر الإمارات ومدرستنا الثانوية الإنجليزية، في حين يجمع نهائي الكرة الطائرة مدرسة أبوظبي الدولية - فرع محمد بن زايد، مع العين جونيرز.

وفي منافسات الحلقة الثانية «ذكور»، يتواجه في نهائي كرة القدم فريقا مدرستي القمة الدولية والمهارات الخاصة، وفي نهائي كرة السلة مدرستي النموذجية ومدرستنا الثانوية الإنجليزية، وفي كرة اليد مدرستي بينونة والتعاون، في الوقت الذي تتواجه فيه في منافسات «الإناث» لكرة القدم مدرستا فاطمة بنت مبارك والعين جونيرز، وفي كرة السلة مدرستا القمة الدولية وأكاديمية ياس.

ويشهد ختام البطولة تتويج جميع الفرق الفائزة، والإعلان عن فريق الأحلام لموسم 2021-2022 في رياضتي كرة القدم وكرة السلة للحلقة الثالثة، إذ سيتم اختيار 16 لاعباً لفريق كرة القدم و10 لاعبين لفريق كرة السلة.

وتقام النهائيات ضمن أجواء احتفالية وترفيهية متاحة لجميع أفراد المجتمع، مع توفر عربات الطعام، وفعاليات مختلفة وتحديات كرة القدم للسرعة والمهارات والتحكم بالكرة.

يذكر أن الفرق الفائزة من الحلقتين الثانية والثالثة ستربح رحلات إلى أوروبا لإقامة معسكرات تدريبية خلال العطلة الصيفية المقبلة، بينما سيحصل الفائزون من الحلقة الأولى على رحلات ترفيهية محلية.