خالد إسماعيل: «طلقت» الرياضة!

مراد المصري (دبي)



يرى خالد إسماعيل نجم منتخبنا الوطني، ونادي النصر السابق، وصاحب أول هدف مونديالي لـ «الأبيض»، أنه طلّق كرة القدم والرياضة عموماً، محلياً وعالمياً، في الوقت الحالي، حيث يبتعد عنها الآن، ومع ذلك وجه بعض النصائح المهمة، خلال وجوده في جولة الكشف عن الكأس الأصلية لكأس العالم التي أقيمت في دبي، بحضور نخبة من الرياضيين.وفي حديثه إلى «الاتحاد»، أكد خالد إسماعيل أنه يتمنى من منتخبنا الوطني الحالي التمسك بالتفاؤل من أجل التأهل رغم صعوبة المهمة في «الملحق»، وقال: يجب أن نتفاءل بشتى الطرق، في محاولة الوصول بأي طريقة إلى نهائيات كأس العالم، خصوصاً بالنسبة للجيل الحالي، حيث سيكون صعب تكوين جيل جديد، ويحتاج بناء فريق آخر إلى فترة، لذلك لا يجب أن نشعر باليأس وأن نحاول إنجاز المهمة.

وأشار خالد إسماعيل أن المشكلة في نادي النصر الذي خرج «خالي الوفاض» هذا الموسم، تكمن في التغيير المستمر، سواء للمدرب أو الإدارة، وقال: ما يحدث دائماً هو تغيير المدرب في منتصف الموسم، ومستحيل أن تحقق معه نتائج، حيث يحتاج الأمر إلى أن يأخذ المدرب وقته، وبعد ذلك تضع الإدارة خطط، ولكن يتم تغييرها، لذلك يجب أن يكون هناك ثبات واستقرار إداري، حيث إن المشكلة إدارية في النصر، ولكن حالياً الأمور تتطور.

وقال: و لكن هناك أمور مالية للنصر، حيث كان النادي يصرف مبالغ طائلة، ولكن في هذا الوقت، فإن الظروف تغيرت، وأنت تحتاج إلى نوعية جيدة من اللاعبين، والأهم الاختيارات الجيدة للأجانب، حيث كان هناك عدم توفيق في اختيارهم من دون دراسة.

وحول استعادة ذكرياته مع مشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم، وهو الذي سجل أول أهداف منتخبنا في المشاركة الوحيدة التي خاضها عام 1990، قال: بالطبع لا ننسى هذا الشيء التاريخي، حيث نتحدث عن 32 عاماً، منذ وصولنا إلى كأس العالم، ووقتها نجحنا في التأهل خلال مرحلة حساسة، كنا نمر بها، قبل أن نشارك في الحدث العالمي، ومع رؤية الكأس نستعيد ذكريات جميلة للغاية راسخة معنا دائماً.

وحول مدى أهمية الظهور في كأس العالم، قال: الحدث مهم للاعبين بأن يشاركوا في بطولة بهذا الحجم، ويشعروا بمدى أهميتهم، من خلال التغطية والاهتمام الذي تناله البطولة وحجم المتابعة الجماهيرية والحضور، وجميعها أشياء مهمة للغاية.

وأضاف: ذكرياتنا كثيرة في كأس العالم، ومع ذلك لا يجب أن ننسى الأهم بينها، وهو عندما شاهدنا علم الإمارات يرفرف في أول مشاركة لنا في المونديال، بما أراه من الإنجازات الكبيرة لكرة القدم الإماراتية.