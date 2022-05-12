ميسي الأعلى دخلاً في العالم



رضا سليم (دبي)



تصدر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان القائمة السنوية التي تصدرها مجلة «فوربس» لأعلى الرياضيين دخلاً، حيث تقدم على ليبرون جيمس لاعب السلة الأميركي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في القائمة التي تضم 10 رياضيين.

وكشفت مجلة «فوربس» الاقتصادية الأميركية، عن أن دخل ميسي بلغ 130 مليون دولار، من بينها 55 مليوناً مكافآت خلال فترة 12 شهراً المنتهية في أول مايو، 2022 ليتصدر القائمة أعلى الرياضيين دخلاً، بعدما جاء في المركز الثاني عام 2021، خلف الإيرلندي كونور ماكجريجور لاعب الفنون القتالية المختلطة.

واحتل جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز المركز الثاني، حيث وصل دخله إلى 121 مليون دولار، ليكسر رقمه القياسي السابق للاعب في دوري السلة الأميركي، والبالغ 96.5 مليون دولار، بينما بلغ دخل رونالدو قائد البرتغال ومانشستر يونايتد 115 مليون دولار.

وجاء نيمار لاعب منتخب البرازيل في المركز الرابع برصيد 95 مليون دولار، وخلفه ستيفن كري لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأميركي 92.8 مليون دولار، وبلغ دخل كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس 92 مليون دولار، ليحتل المركز السادس، متفوقاً على السويسري روجر فيدرر لاعب التنس، والذي وصل دخله إلى 90.7 مليون، على الرغم من مشاركته في خمس بطولات فقط في 2021، قبل انتهاء موسمه بسبب جراحة في الركبة.

واحتل الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز المركز الثامن برصيد 90 مليون دولار، وخلفه توم برادي لاعب كرة القدم الأميركية «83.9 مليون دولار»، واليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس «80.9 مليون دولار».

وقالت فوربس إن الرياضيين العشرة حققوا 992 مليون دولار على مدار 12 شهراً، وهو ثالث أعلى إجمالي دخل على الإطلاق، وشملت الإيرادات من عقود اللعب جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.