«بيشان» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في جاكرسرو



أبوظبي (الاتحاد)



حصد الجواد «بيشان»، لمالكه ايرو بيجاسوس اس بي، وبإشراف المدربة كورنيليا فرايسل، وقيادة داستان ساباتبيكوف، كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة لمسافة 1730 متراً، البالغ جائزته 113.000 كرونا سويدية، والذي أقيم، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار جاكرسرو الرملي بمدينة مالمو بمملكة السويد.

ويأتي تنظيم سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وقدم البطل «بيشان» عرضاً مبهراً تُوج به جهوده بالفوز بفارق رأس عن المرشح الأول «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة كارلوس لوبيز، في السباق الذي شاركت فيه 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل المنحدر من نسل «نيشان» مسافة السباق في زمن 2:02:70 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 3 أطوال عن الثنائي «نو ريسك نو ريوارد» لجوس شارلوت وأجيرهولم بولبرو جورجان، بإشراف شار لوت جوس، وقيادة اوليفر ويلسون.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.