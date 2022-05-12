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الرياضي
جافيريا «وصيف» سباق السرعة في جولة إيطاليا
جافيريا «وصيف» سباق السرعة في جولة إيطاليا
12 مايو 2022 10:24

 
روما (الاتحاد)


أحرز فيرناندو جافيريا لاعب فريق الإمارات للدراجات، المركز الثاني في سباق السرعة ضمن المرحلة الخامسة من جولة إيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 174كم، انطلاقاً من كاتانيا، وصولاً إلى ميسينا.
وقال جافيريا: قدمت أداءً طيباً، وتلقيت الدعم من زملائي طوال المرحلة، إلا أنني واجهت مشكلة في تروس الدراجة في نهاية السباق، ولم أتمكن من اختيار السرعة المطلوبة، والسباق جاء حماسياً، وأعتقد أن عجلة إحدى الدراجات اصطدمت بدراجتي من الخلف، هذا أمر محبط جداً، ولم أتمكن من تجنبه، ولكنني آمل تحقيق الفوز في المراحل المقبلة.
ونجح جواو ألميدا لاعب الفريق في تقديمه أداءً طيباً أسهم في تقدمة بـ «ثانيتين» في ترتيب التصنيف العام، حيث انطلق في سباق سرعة قبل 40 كم من خط النهاية بمساعدة زملائه في الفريق، خاصة دييجو أوليسي، ويحتل قائد التشكيلة الإماراتية الآن المركز السابع في التصنيف العام الذي يتصدره خوان بيدرو لوبيز.

الإمارات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
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