إيلتون يغيب عن خورفكان أمام الجزيرة



فيصل النقبي (خورفكان)



يخضع البرتغالي إيلتون مورتي مهاجم خورفكان لفحص طبي، من أجل تحديد العلاج المناسب والمدة الزمنية التي يغيب فيها عن الملاعب، بعدما تعرض للإصابة في الركبة، خلال لقاء الشارقة، والذي خسره «النسور»1-3، ضمن «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وتأكد غياب إيلتون رسمياً عن اللقاء المقبل أمام الجزيرة، ما يعد «ضربة موجعة» لهجوم «النسور» بعد التألق اللافت للاعب خلال الجولات الماضية، وتسجيله 4 أهداف وصناعته لهدفين في البطولة.

ويفتقد الفريق أيضاً جهود المدافع مروان الوطني للإصابة، ويعمل كالديرون مدرب خورفكان على اختيار العناصر المناسبة لتعويض الغيابات.