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الرياضي
زولج «الهاتريك» الأول مع «النمور»
زولج «الهاتريك» الأول مع «النمور»
12 مايو 2022 10:21

 
فيصل النقبي (كلباء)


احتفل النمساوي روبرت زولج «30 عاماً» بـ «الهاتريك» الأول مع اتحاد كلباء هذا الموسم، وهو الأسرع حتى «الجولة 23» لدوري أدنوك للمحترفين، وجاءت الأهداف الثلاثة خلال 24 دقيقة، وأسهم الفوز على فريق الإمارات 3-1، في وصول «النمور» إلى «النقطة 27».

ورغم تاريخه الكبير في بلاده وأيضاً الدوري الألماني الدرجة الثانية، إلا أن موسم زولج مع «النمور» ليس موفقاً بالدرجة الكافية رغم الأهداف الأربعة التي أحرزها مع الفريق إلى الآن.
وينتظر اللاعب خلال الفترة المقبلة قرار اللجنة الفنية الجديدة لمعرفة مصيره مع الفريق، وهل يستمر إلى الموسم المقبل من عدمه.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الإمارات
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