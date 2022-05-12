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الرياضي
ذياب بن زايد يهنئ هزاع بن زايد
ذياب بن زايد
12 مايو 2022 10:04

 
أبوظبي (الاتحاد)


هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، بمناسبة فوز العين بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.
وهنأ سموه عبر الحساب الرسمي لنادي الوحدة في «تويتر»، مجلس إدارة نادي العين وشركة كرة القدم، والجاهزين الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي بهذا الإنجاز الذي يؤكد مكانة النادي وجدارته بتحقيق البطولات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان
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