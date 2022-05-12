دي بروين.. «السلاح القاتل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ أن وطأت قدما البلجيكي كيفين دي بروين أرضية استاد «الاتحاد» لاعباً في مانشستر سيتي، قبل 7 سنوات وتحديداً عام 2015، لفت إليه الأنظار بشدة، قائداً في وسط الملعب وصاحب رؤية، يجيد صناعة الأهداف لزملائه، ويتفوق على لاعبين كثيرين في التسديد على مرمى المنافس، بقدميه اليمنى واليسرى من داخل المنطقة ومن خارجها، ويتمتع بقدرة كبيرة على إحداث الفارق في اللحظات الحاسمة، والمواقف الصعبة.

وهذا الموسم تحديداً، قدم دي بروين أداءً استثنائياً استحق عليه عن جدارة لقب أفضل لاعب وسط في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وبصورة أكثر تحديداً، نجح هذا الأسبوع في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى وولفرهامبتون، في المباراة التي انتهت لمصلحة السيتي 5-1، منها ثلاثة أهداف بقدمه اليسرى، في أقل من 24 دقيقة من بداية المباراة «الدقائق 7 و16 و24»، ثم أضاف بعد ذلك هدفه الرابع في الشوط الثاني «الدقيقة 60»، ليصبح ثالث أسرع لاعب يسجل «هاتريك» في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد «هاتريك» السنغالي ساديو ماني أمام أستون فيلا في مايو 2015، بعد مرور 16 دقيقة فقط، و«هاتريك» دوايت يورك أمام أرسنال في فبراير 2001، بعد مرور 22 دقيقة، ليؤكد بذلك أنه «السلاح القاتل» عند السيتي، والقادر على تسجيل الأهداف، في ظل عدم وجود رأس حربة صريح في أسلوب لعب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

واللقطة الطريفة في مباراة وولفرهامبتون، كانت ذلك الاحتفال الذي قام به دي بروين بعد تسجيل هدفه الثالث، على طريقة النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بفتح ذراعيه مقلداً إياه عندما يسجل هدفاً، وكأنه يوجه رسالة إلى «الفتى الذهبي»، ولسان حاله يقول له فيها: ها أنا أحتفل بقدومك يا هالاند لاعباً في مانشستر سيتي وزميلاً لنا، مرحباً بك معنا، وكانت إدارة السيتي أعلنت الاتفاق مع إدارة بروسيا دورتموند على انتقال هالاند إلى «البلومون» في هذا الصيف.

ولم تكن الفترة القصيرة التي أمضاها دي بروين في تشيلسي كافية للحكم على موهبة هذا النجم الفذ، إذ لم يكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ «البلوز» وقتها، يشركه في المباريات مثل المصري محمد صلاح، ما دفع كلاهما للرحيل، الأول إلى فولفسبورج الألماني، والثاني إلى فيورنتينا الإيطالي، لينطلق كلاهما إلى آفاق جديدة وضعتهما بين أفضل اللاعبين في العالم.

وكان دي بروين واثقاً تماماً بأنه سيحصل على الفرصة التي تؤكد جدارته باللعب لأفضل الفرق الأوروبية، وهو ما تحقق له بالانضمام إلى «القمر السماوي» قبل 7 مواسم.

بدأ دي بروين المولود في 28 يونيو 1991 «30سنة»، مسيرته الاحترافية في كي آر جينك البلجيكي من 2008 إلى 2012، ثم انتقل إلى فيردر بريمن الألماني «2012-2013»، ثم تشيلسي الإنجليزي «2013-2014» ومنه إلى فولفسبورج الألماني «2014-2015»، ليستقر بعدها في مانشستر سيتي اعتباراً من 2015، وليصبح واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية.