نهيان بن زايد يهنئ العين بلقب الدوري الرابع عشر في تاريخه

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس نادي العين رئيس هيئة الشرف، بمناسبة تتويج فريق العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة عشر بتاريخه.

كما تقدم سموه بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف.

وبارك سموه بهذه المناسبة إلى مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وإلى الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وجماهير النادي الكبيرة، لتتويج جهودهم طوال الموسم بالبطولة.

وأكد سموه أن دعم وتوجيهات قيادة النادي ووقوف جماهير العين خلف فريقها، كان لها الأثر البارز وانعكاسها المباشر على تفوق الفريق، الذي قاده للأداء المميز واستحقاق الفوز بلقب الدوري.