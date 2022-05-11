مطر الدرمكي: روح الأسرة العيناوية «كلمة السر» في التتويج بـ «الثنائية»

العين (الاتحاد)

تقدم الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، بمناسبة حصول فريق العين على درع الدوري للموسم الكروي 2021 -2022، «الدرع رقم 14» في تاريخ النادي.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بالثنائية «دوري أدنوك وكأس المحترفين»، مؤكداً أن رؤية سموه الثاقبة قادت «الزعيم» إلى منصات التتويج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سموه هو من صاغ استراتيجية النجاح والتفوق والنهوض والعودة السريعة إلى ميادين المجد.

وأضاف: أود أن أهنئ أعضاء مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، باللقب الثاني في الموسم الكروي الحالي، بعد التتويج بكأس المحترفين، وحسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، ولا يفوتني هنا الإشادة بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به الشركات التابعة للنادي وكافة إداراته وقطاعاته للعمل بروح العائلة الواحدة، من أجل تهيئة أسباب النجاح للفريق الذي تمكن من تحقيق الطموحات المرجوة في الموسم الكروي الحالي.

وقال: أهنئ كذلك نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الذين واجهوا كافة التحديات بحكمة وحنكة في ظروف استثنائية، تمكنا معاً من تجاوزها، ومن ثم الثقة الغالية التي منحها لنا سمو رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ولا يفوتني هنا الإشارة إلى الدور الحيوي الذي اضطلعت به منظومة العمل في شركة نادي العين لكرة القدم، بمختلف القطاعات المعنية بملفات الإحصاء والتحليل الفني بداية باللجنة الفنية للاحتراف، مروراً بالإدارة التنفيذية بالشركة، ومكتب التحليل الفني، وجميع فرق العمل، والذين كان على عاتقهم حمل ثقيل، ولكنهم كسبوا التحدي الكبير وأوفوا بالوعود وسط حالة من الضغوط، التي من الطبيعي أن تعيشها الأندية الكبيرة، كونها مطالبة بالعودة القوية إلى طريق البطولات وتحقيق أهدافها وإسعاد جماهيرها مهما كانت الظروف، خصوصاً أن الجميع عملوا دون كلل أو ملل، وقاموا بتحليل وضع الفريق بكل واقعية، معتمدين أفضل الممارسات المعمول بها في أكبر أندية كرة القدم العالمية، وحددوا الأهداف بعد الوقوف على أسباب التراجع في موسم غير عادي، لذلك فإن عملهم يستحق التحية والتقدير.

وأشاد رئيس شركة نادي العين لكرة القدم برجال «الزعيم» أبطال «دوري أدنوك للمحترفين»، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة المدرب القدير سيرجي ريبروف، والجهاز الإداري بقيادة عبدالله علي الشامسي، والطاقم الطبي وكل منتسب لشركة كرة القدم على التزامهم وجديتهم والعمل بروح العائلة الواحدة، إلى أن تمكنوا من تحقيق أهداف النادي، التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية ومساهمتهم في نثر الفرحة والبهجة في ربوع أجمل مدينة.

ووجه الدكتور مطر الدرمكي، التحية إلى «الأمة العيناوية»، التي أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق إنجازي النادي في الموسم الكروي الحالي، وقال: لا يعد الأمر غريباً على «الأمة العيناوية»، فجمهور العين كان ولا زال وسيظل الرقم واحد، والسبب الرئيس في بطولات نادينا الكبير على مر تاريخه العريض، وجمهور «الزعيم» نجح في صناعة الفارق في كل الملاعب داخل وخارج مدينة العين.