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الرياضي
سلطان بن حمدان بن زايد: لقب مستحق للعين في موسم «استثنائي»
الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان
12 مايو 2022 03:42

دبي (الاتحاد)

رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بمناسبة نجاح «الزعيم» في العودة إلى منصة التتويج، وحصده لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن الدوري هو البطولة المفضلة لـ «كتيبة البنفسج».
وأضاف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، أن الموسم الحالي شهد عودة قوية للعين الذي قدم مستويات متميزة على مدار الموسم، وهو ما مهّد طريق العودة إلى الأمجاد، وحصد الألقاب، والمنافسة على البطولات المحلية بقوة وإصرار، حيث نجح «الزعيم» في حصد لقب كأس رابطة المحترفين، قبل أيام من حسم لقب الدوري، الذي يعتبر الـ14 في تاريخ «قلعة البنفسج».
وقال: خاض «الزعيم» موسماً استثنائياً، على الصعد كافة، وشهد هذا الموسم تفوق الفريق مع ضربة البداية، وتربعه على صدارة الترتيب عن جدارة، واكتمل مشهد الإنجازات بالزخم الجماهيري الكبير لـ«الأمة العيناوية»، التي ضربت أروع الأمثلة في دعم الفريق، ومؤازرة اللاعبين على مدار الموسم.
وشدد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، على أن ما تحقق لهذا الجيل من اللاعبين، هو «بداية الغيث»، وأن الجماهير العاشقة لكيان العين تتوقع المزيد من البطولات والإنجازات في المواسم المقبلة، مشيراً إلى أن فريق العين امتلك أفضل تشكيلة من بين القائمة الموسعة، والتي كانت خير دليل على أن العين «بمَنْ حضر»، قولاً وفعلاً، حيث لم يتأثر هذا الموسم بالغيابات، وواصل بنفس التركيز حتى التتويج باللقب المستحق.
وأضاف: «الزعيم» عاد إلى الصدارة والتتويج بالدوري، ولكن طموحات جماهيره كبيرة، وأهمها العودة بقوة إلى المكانة الطبيعية على المستوى القاري أيضاً، والمنافسة القارية بكل ثقة، لا سيما في ظل وفرة العناصر المتميزة في كل الخطوط، التي تشكل ملامح جيل رائع من اللاعبين القادرين على تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووجّه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد التهنئة إلى اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وشركة العين لكرة القدم، على الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار الموسم، حتى تحقق الهدف، بالعودة إلى لقب الدوري من جديد.

سلطان بن حمدان بن زايد
العين
الزعيم
دوري أدنوك للمحترفين
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