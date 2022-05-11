ريبروف «صائد الدروع»!

دبي (الاتحاد)

نجح سيرجي ريبروف مدرب العين، في تكرار مسيرة الإنجازات، وممارسة هوايته المفضلة في حصد لقب الدوري تحديداً، من دون غيره، بعدما قاد «البنفسج» إلى التتويج باللقب الـ 14 بعد غياب 4 مواسم، ليثبت بحق أنه «صائد للألقاب»، إلا أنه الأكثر تمرساً في صيد «لقب الدوري» تحديداً.

ويعتبر اللقب مع العين هو السادس في مسيرة ريبروف التدريبية التي بدأت بالتحديد في 17 أبريل عام 2014، عندما وقع أول عقد مديراً فنياً لدينامو كييف، بعد أن عمل في منصب المدرب المساعد موسمين للفريق نفسه، إلا أن الإدارة قررت تصعيده لاستكمال موسم 2013-2014، ليبدأ بزوغ «نجم كبير» في سماء الكرة الأوكرانية وأوروبا الشرقية. نجح ريبروف في حصد لقبين للدوري مع دينامو كييف، الأول موسم 2014-2015، وهو أول موسم كامل له مديراً فنياً للفريق، وكرر الإنجاز في الموسم التالي، بنيل لقب الدوري مرة أخرى 2015-2016، كما حصد لقب كأس أوكرانيا، بالإضافة إلى كأس السوبر، كل ذلك في عامين فقط مديراً فنياً شاباً. انتقل ريبروف إلى الدوري المجري، ليقود فرينكفاروزي من 2018 إلى 2021 ويحصد معه 3 ألقاب دوري على التوالي، ما يعكس شخصية ريبروف قائداً للألقاب، والدوري على وجه التحديد، وهو ما يحسب للمدرب الذي استطاع أن يعيد «الزعيم» إلى طريق الأمجاد ومنصات التتويج. أما مسيرته لاعباً، بدأ ريبروف في شاختار دونتسك ودينامو كييف الأوكرانيين، ثم انتقل للدوري الإنجليزي ليلعب لتوتنهام ووستهام قبل انتقاله إلى تركيا للعب لفناربخشة، وقاد منتخب أوكرانيا في الملاعب حتى اعتزاله عام 1992، وسجل 139 هدفاً.