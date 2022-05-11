الجنيبي: الحسم قبل 3 جولات يترجم جدارة العين

أبوظبي (وام)

رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف، بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة في دوري المحترفين والرابعة عشرة في تاريخه.

وأكد الجنيبي أن حسم العين للقب، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، يترجم جدارة العين في الفوز باللقب، والذي تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها جميع منتسبيه، من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وجماهير، حيث اكتملت هذه العناصر في اللوحة الرائعة، التي ظهر عليها استاد هزاع بن زايد، في ليلة الفوز باللقب.

واعتبر الجنيبي أن الرابطة سعت طوال الموسم الحالي لتطبيق أعلى المعايير التنظيمية لدوري أدنوك للمحترفين، وكافة مسابقات المحترفين، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الجولات الثلاث المتبقية، من أجل إسدال الستار على الموسم بأفضل صورة ممكنة، وبما يواكب الجهود التي نبذلها من أجل تطوير كرة القدم الإماراتية.