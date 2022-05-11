«ميراج» تخطف الأنظار في «الصباحية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الفترة الصباحية من منافسات سن الثنايا لأبناء القبائل، منافسة قوية من جميع ملاك الهجن المشاركين في المهرجان، وذلك على مدار 14 شوطاً، أقيمت أمس في الفترة الصباحية بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم.

وانتزعت «ميراج» لمبروك سالم الشامسي ناموس الشوط الأول الرئيسي للأبكار المحليات، لتحرز المركز الأول بزمن قدره 12:40:9 دقيقة، وفي الشوط الثاني حلقت «الشايبة» لخليفة سلطان ضابت الضابت الدوسري، بالناموس محققة أفضل توقيت، بعد أن قطعت المسافة في 12:22:6 دقيقة، وقبض «الأسد» للسعيد محمد خالص العامري، على ناموس الشوط الثالث، وسجل توقيتاً قدره 12:36:1 دقيقة، وفي الشوط الرابع كان الموعد مع «الكايد»، لمبارك محمد مبارك المهيري، والذي حقق المركز الأول بتوقيت بلغ قدره 12:34:2 دقيقة.

وتوجت «شوق» لحمد محمد سهيل اليبهوني الظاهري بلقب الشوط الخامس، وتفوقت على منافساتها بزمن قدره 12:38:1 دقيقة، وفي الشوط السادس، انتزعت «منحاف» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي المركز الأول وناموس الشوط، بتوقيت زمني قدره 12:27:9 دقيقة، وفاز «مشغل» لحمد محمد سالمين العامري، بناموس الشوط السابع، مسجلاً زمناً قدره 12:33:3 دقيقة، وأحرز«جيلبوت» لمحمد سعيد محمد بالكيله العامري، لقب الشوط الثامن بتوقيت قدره 12:30:2 دقيقة، وفي الشوط التاسع ظفرت «الملا» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسي، بالمركز الأول، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:33:9 دقيقة، وفي عاشر الأشواط نجحت «شقرا» لخليفة محمد بالويع الخييلي، في الفوز بالمركز الأول والناموس وقطعت المسافة في 12:28:6 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر، كان الموعد مع «شهلول» لسعيد عجبان حمد صالح العيده، الذي حاز الناموس بتوقيت زمني قدره 12:42:3 دقيقة، وحصد «قصاد» للمبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي، ناموس الشوط الثاني عشر بتوقيت قدره 12:32: 8 دقيقة، وفي الشوط الثالث عشر تصدرت «شيمة» لسعيد عبيد محمد المزروعي، صراع المراكز بتوقيت قدره 12:30:3 دقيقة، وفي ختام أشواط الفترة الصباحية، خطفت «العنود» لمنصور محمد منصور آل سيف الخيارين، ناموس الشوط بتوقيت قدره 12:28: 2 دقيقة.