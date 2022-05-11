«مهمة» تحلق بكأس الأبكار و«راهي» يحصد بندقية الجعدان

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، التي أقيمت أمس، بالميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتابع معاليه منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وأشواط الرموز الثمانية التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة لهذه الفئة من الهجن، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن.

سلطان بن حمدان يحيّي الحضور

وحلقت «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار المفتوح في أقوى أشواط هذه السن، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12.19.06 دقيقة، وهو أفضل توقيت خلال المنافسات كافة.

وأهدى «راهي» مالكه عبيد سهيل بن نخيرات العامري رمزاً غالياً وحصد بندقية الجعدان في الشوط الرئيس الثاني للثنايا المفتوح، إضافة إلى مليون درهم، بعدما نجح في قطع مسافة الشوط في 12.41.06 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث في أشواط الرموز فوز «الشاهينية» لمالكها محمد مبارك عبيد الشامسي، بناموس وكأس الثنايا الأبكار في فئة المحليات، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تفوقت «الشاهينية» وخطفت المركز الأول عن جدارة واستحقاق، رغم المنافسة الشديدة في الكيلومتر الأخير مع أكثر من مطية، إلا أنها تمكنت من عبور خط النهاية مسجلة ثاني أفضل توقيت زمني بـ 12.20.00 دقيقة.

وخطف بندقية الجعدان في شوط الثنايا المحليات الرابع «متعود» المملوك لعلي حمد راشد المقارح، ليحصل على جائزة مالية وقدرها 800 ألف درهم، بعدما سجل توقيتاً زمنياً قدره 12.38.09 دقيقة.

وأقيمت الأشواط الأربعة الرئيسة التالية لسن الثنايا من فئة الإنتاج، إذ شهد الشوط الخامس فوز «راهية» لسعيد حمد مصلح الأحبابي بكأس الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، إلى جانب مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12.28.07 دقيقة.

وفي الشوط السادس المخصص للجعدان المحليات من فئة الإنتاج، حلق «متحاش» بالبندقية وأهدى مالكه محمد سيف خليفة بالشاوي الغفلي الرمز الغالي، إضافة إلى 800 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 12.34.05 دقيقة.

وأسفر الشوط السابع الرئيس عن فوز «السلملك» لراشد حمد بالزفنة العامري بكأس الثنايا الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، حيث أنهت الشوط في توقيت قدره 12.23.07 دقيقة.

واختتمت المنافسات بتتويج «غرياف» لسالم سعيد بن منانه الكتبي بالرمز الثامن والأخير لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما خطف بندقية الجعدان المهجنات الإنتاج في الأمتار الأخيرة وقبل عبور خط النهاية مباشرة، بعد منافسة ثلاثية على خط النهاية، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 12.31.04 دقيقة.