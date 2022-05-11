«النسور» مفتاح السعادة لكوزمين

علي معالي (الشارقة)

بعثت جماهير فريق الشارقة برسالة واضحة إلى إدارة النادي، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد خورفكان في الجولة 22 من دوري أدنوك، مفادها أنها تريد أن تكون هناك حالة الاستقرار الفني داخل الفريق، ورفضها كل ما يثار عن رحيل الروماني كوزمين عن تدريب الملك.

اللافتة الكبيرة لجماهير الملك كانت بعنوان: «الثرثرة لا تثير إلا الشائعات»، حيث تم وضعها في مكان بارز بالمدرج الملكي، ليصل الهدف من الرسالة وتأكيد ما تريده هذه الجماهير العاشقة لفريقها.

وأكدت مباراة «الملك» مع «النسور» أنها «فأل حسن» على الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، حيث سجلت مباراة الفريقين بالدور الأول بداية الانطلاقة للمدرب مع الملك، وكان وقتها الفريق يعاني من عدم تسجيل أي فوز، ولكن الشارقة نجح بتحقيق وقتها الانتصار بنتيجة 3- 1.

وفي مباراة الدور الثاني كرر الشارقة نفس النتيجة بملعبه بالإمارة الباسمة، وهي المباراة التي شهدت تسجيل الثنائي الأوزبكي شوكوروف، والكونغولي بن مالانجو في إعادة للمشهد في الدور الأول.

وأكدت هذه المباراة أنه من الصعب أن يحقق خورفكان الفوز على الشارقة، حيث لعبا معاً 6 مباريات في عصر الاحتراف، انتهت 5 منها بانتصار ملكي، وواحدة بالتعادل، ومثلما كانت أول مباراة لكوزمين ضد خورفكان بالدور الأول هي «عربون المحبة» بينه وبين جماهير الملك، فإنها أيضاً تحمل نفس المعنى للحارس درويش محمد، الذي قدم مباراة جيدة، وتصدى لعدد من الكرات، التي منحته الثقة، وتفاعلت معه جماهير الشارقة التي تقف خلفه، في ظل غياب عادل الحوسني حتى نهاية الموسم للإصابة.