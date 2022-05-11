العين.. «الزعيم 14»

معتز الشامي (العين)

حسم العين لقب دوري أدنوك للمحترفين، قبل ثلاث جولات من النهاية، بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الأول بفارق 10 نقاط عن الشارقة أقرب مطارديه.

ويعتبر هذا اللقب الرابع عشر للعين في تاريخه في الدوري، والخامس في عصر الاحتراف، ليعزز سجله القياسي، ويستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2017-2018.

جاء فوز العين باللقب في أمسية جماهيرية حاشدة زينت مدرجات «دار الزين»، لتكون احتفالية رائعة لحصد اللقب.

سجل العين هدفاً بوساطة لابا كودجو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ويقرر إلغائه بسبب تداخل سفيان رحيمي لاعب العين مع علي خصيف حارس مرمى الجزيرة.

لكن العين عاد سريعاً ليفتتح التسجيل بوساطة لابا مستغلاً تمريرة من كايو كانيدو داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 15.

وضاعف العين تقدمه بالهدف الثاني بعد انطلاقة من بندر الأحبابي وتمريرة عرضية عالية ارتقى لها لابا وحولها بشكل مميز برأسه ساقطة من فوق الحارس علي خصيف داخل الشباك في الدقيقة 36.

وأكمل لابا الهاتريك بعد هجمة خاطفة قادها سفيان رحيمي ليضع الكرة أمامه على طبق من ذهب سددها التوجولي داخل الشباك في الدقيقة 50.

ولم يتوقف لابا عند هذا الحدث ولكنه سجل الهدف الرابع «سوبر هاتريك» بعد لعبة ذكية سدد فيه كرة ساقطة من فوق حارس المرمى علي خصيف في الدقيقة 71.

وأضاف كايو كانيدو الهدف الخامس برأسية من ركلة حرة غير مباشرة نفذها جوانكا في الدقيقة 85.

وفي بقية نتائج مباريات اليوم، حقق الوصل الفوز على الظفرة 1-0، والنصر على شباب الأهلي 2-1، واتحاد كلباء على الإمارات 3-1.