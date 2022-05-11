«العقد» تتحطم على ملعب «الفرسان»!



سلطان آل علي (دبي)



تعرض شباب الأهلي للخسارة على ملعبه في استاد راشد من النصر في «ديربي» دبي القديم بنتيجة 1-2، وهي الخسارة الثالثة للفريق على أرضه هذا الموسم، في «دوري أدنوك للمحترفين»، في حالة لا تتكرر كثيراً لـ «الفرسان» وخسر الفريق هذا الموسم 12 مباراة فقط، مجموع ما خسره في 24 مباراة سبقتها على ملعبه في المواسم الماضية بالدوري!

وحقق النصر بهذه النتيجة فوزاً تاريخياً كبيراً، حيث يعد هذا الفوز الأول له في عصر الاحتراف، على ملعب شباب الأهلي باستاد راشد على الإطلاق، وهو الفوز التاريخي الأول منذ أكثر من 14 سنة.

ويعود آخر فوز للنصر على استاد راشد إلى 28 يناير 2008، في آخر موسم لدوري الهواة بنتيجة 3-2، وغاب الفوز عن النصر بعدها، في 13 مباراة متتالية على استاد راشد، حيث خسر 6 منها، وخرج متعادلاً في 7 مباريات، وجاء الفوز اليوم، ليكسر هذه العقدة التاريخية، بأقدام تيجالي وضياء السبع، ويحقق النصر انتصاره الأول في عصر الاحتراف، والأول منذ 14 عاماً.

ولم يكن النصر النادي الوحيد الذي كسر عقدة عدم الفوز على ملعب شباب الأهلي في استاد راشد، فقد سبقه الوحدة إلى ذلك عندما حقق الفوز 3-1 في «الجولة 18» على شباب الأهلي، وكسر عقدة عدم الفوز في هذا الملعب تحديداً منذ 11 سنة، حيث يعود الفوز الأخير إلى 28 مايو2011، عندما انتصر الوحدة 2-0، ومن بعدها غابت السعادة عن الوحدة لمدة 9 مباريات متتالية، خسر 5 منها وتعادل في 4 مباريات، وجاء الفوز التاريخي بأقدام الثنائي جواو بيدرو وعمر خربين.