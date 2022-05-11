«ديربي» دبي «أزرق»



منير رحومة (دبي)



استعاد النصر نغمة الانتصارات في «ديربي» دبي، بالفوز على شباب الأهلي 2-1، خلال المباراة التي أقيمت على استاد راشد، ضمن «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين». وسجل «العميد» هدفيه عن طريق تيجالي وضياء السبع في الدقيقتين 27 و68، بينما أحرز توماس أولسن الهدف الوحيد لـ «الفرسان» في الدقيقة 86، ووصل النصر إلى «النقطة 32»، مقابل «33 نقطة» لشباب الأهلي.

وجاءت انطلاقة المباراة مثيرة، خاصة أن الفريقين لعبا بلا تحفظ، ودخلا الملعب بحثاً عن الفوز، وحصد نقاطاً معنوية مهمة في «الديربي».

وتنوعت الفرص من الجانبين، حيث ظهرت خطورة «الفرسان» من جانب الأرجنتيني تيجالي، الذي كان بإمكانه التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، إلا أن كرته تصدى لها القائم، بينما تحرك «الأزرق» بخطورة في دفاعات المنافس، بفضل ريان مينديز وتيجالي، حيث حرم القائم النصر أيضاً من التسجيل في الدقيقة السادسة.

وفي الوقت الذي افتقد فيه أصحاب الأرض الفاعلية في الهجوم واستثمار الفرص، نجح الضيوف في استغلال هجمة منظمة، والوصول إلى شباك الحارس ماجد ناصر، في الدقيقة 27 عن طريق تيجالي، الذي كان بمقدوره إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق الدفاع.

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة، خاصة بعد التغييرات التي قام بها الفريقان، إلا أن النصر نجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني، عن طريق ضياء السبع، بينما لم يفلح لاعبو شباب الأهلي في استثمار الفرص إلا مرة واحدة، عن طريق توماس أولسن لينتهي «الديربي» بفوز معنوي مهم لـ «العميد» خارج ملعبه.