نادال يتقدم في روما

روما (رويترز)

استهل رفائيل نادال حملة الدفاع عن لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-3 و6-1 على الأميركي جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية ليتقدم لدور الستة عشر اليوم.

وهيمن نادال، الذي عاد من إصابة في الضلوع هذا الشهر وخسر في دور الثمانية في بطولة مدريد الأسبوع الماضي، على المباراة أمام إيسنر الذي لم يجد حلولاً، بعد أن استعاد منافسه الإسباني، الساعي للقبه 11 في البطولة المقامة في روما، تألقه.

ويتصدر إيسنر لاعبي اتحاد المحترفين بأكثر من 450 ضربة إرسال ساحق في 2022، لكن نادال نجح في الحد من خطورته بالتعامل مع ضرباته من الخط الخلفي ليكسر إرسال اللاعب الأميركي أربع مرات ويجبر منافسه على تسديد ضربة إرسال ساحق واحدة فقط طيلة المباراة.

وفاز كل لاعب بضربة إرساله في المجموعة الأولى حتى أهدر إيسنر نقطتين لكسر إرسال نادال والنتيجة 3-3 قبل أن يزيد اللاعب الإسباني إيقاعه ليكسر إرسال إيسنر في الشوط التالي بعد أن فقد اللاعب الأميركي فارع الطول تركيزه.

وقال نادال في مقابلة في الملعب: «لم تكن البداية جيدة بالنسبة لي لكن الحظ خدمني حين أهدر إيسنر نقطتين لكسر إرسالي وبعدها نجحت في كسر إرساله وتغيرت المباراة».

ولم يواجه نادال أي مقاومة تذكر في المجموعة الثانية حيث كسر إرسال إيسنر في الشوط الأول ولم ينظر إلى الخلف بعد أن نال التعب من اللاعب الأميركي.

وسيلتقي نادال في الدور المقبل مع دينيس شابوفالوف وهو منافس أنقذ اللاعب الإسباني أمامه نقطتين لحسم المباراة في الدور الثالث العام الماضي في طريقه للفوز بلقبه العاشر في البطولة.

وأضاف نادال: «أنقذت نقطتين لحسم المباراة أمامه العام الماضي وأعرف تماماً مدى خطورته، أحتاج للعب جيداً، أحتاج للعب بصورة أفضل من اليوم لكني سعيد بهذا الانتصار وغداً سأحصل على فرصة جديدة لمواجهة واحد من أفضل اللاعبين في العالم».