نزالات ملاكمة على «مهبط طائرات» في دبي

رضا سليم (دبي)

تشهد دبي يوم السبت المقبل حدثاً رياضياً فريداً على مهبط الطائرات في فندق برج العرب، حيث تتجه أنظار عشاق الملاكمة في العالم لمتابعة نزالات سلسلة العمالقة العالمية للملاكمة التي تنظمها شركة جلوبال تايتنز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويتصدر قائمة المشاركين في البطولة أسطورة الملاكمة العالمية الأميركي ماي ويذر، الذي سيواجه مواطنه دون موري، إلى جانب 8 نزالات أخرى للرجال والنساء.

وتنطلق البطولة من دبي لتقام في أشهر المعالم العالمية منها الأهرامات في مصر، وبرج إيفل في فرنسا، والسعودية وغيرها في مختلف دول العالم، وسيتم بث الحدث على الهواء مباشرة إلى جميع دول العالم.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره البطل فلويد ماي ويذر ودون موري، برونو مارشادو، بادو جاك، أندرسون سيلفا، وكين أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، وسيكون من بين الملاكمين المشاركين في البطولة أندرسون سيلفا وبرونو ماتشادو، ودلفين بيرسون وإلهام خالد، وبادو جاك وهاني أتيو.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالملاكم العالمي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وتمنى له النجاح والتوفيق في نزاله على مهبط الطائرات في برج العرب وفي جميع محطات مشواره الرياضي المقبلة، كما أكد له أن الرياضة تحتل مكانة كبيرة في اهتمام ونهج القيادة الرشيدة، والحرص على استضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في جميع المجالات.

وقال فلويد ماي ويذر: «دبي تعد اليوم هي أفضل مكان في العالم يمكن تنظيم أي فعالية فيها وهي من أجمل مدن العالم وتعد أيقونة عالمية، وأنا سعيد أني سأخوض نزالاً في دبي قبل الاعتزال الرسمي، كونها أفضل مكان في العالم يمكن أن تتواجد فيه حالياً، وأعد الجمهور بأنهم سيتابعون حدثاً لا مثيل له، وسأقدم للجمهور ما دفعوا من أجله، خاصة وأنه يقام في مكان خاص ومميز، ويقولون دائماً إن السماء هي الحد الأقصى للطموحات، حسناً، أشعر أنني أقوم بتخطي الحد الأقصى في عالم الترفيه مرة أخرى، حيث أصعد وأقاتل في السماء حرفيًا، هذه هي الفرص التي أسعى إليها دائماً».

وأضاف: «ستكون هذه البطولة استمراراً لسلسلة انتصاراتي، فهذا هو عملي المعتاد ومن الجيد دائماً أن أكون في الحلبة، لقد قضيت الكثير من حياتي في الملاكمة، لذلك أشعر دائماً بالراحة للعودة إليها، والتدريب من أجل القتال، فأنا أحب عرض مواهبي للعالم بأسره والقيام بشيء جديد يثير اهتمامي، والملاكمة هي الترفيه، لقد عملت بجد لإنجاز أكثر من أي شخص آخر خلال مسيرتي، والآن سأستمتع بثمار عملي، بينما ما زلت أعطي المشجعين شيئاً مثيراً لمشاهدته».

وأنهى ماي ويذر مسيرة الهواة برصيد قدره 84 انتصاراً مقابل 6 هزائم، وفاز بلقب «القفازات الذهبية» في وزن 48 كيلوجراماً عام 1993، ووزن 51.7 عام 1994، ووزن 56.9 عام 1996، حاز على الميدالية البرونزية عام 1996 حين وصل إلى نصف النهائيات في دوري وزن الريشة (57 كجم)، وحقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية حيث خاض 50 نزالاً، فاز في 50 وتعادل في 0 وخسر في 0. فاز بالضربة القاضية في 27 نزالاً، ويصنف من أفضل الملاكمين في التاريخ والأفضل في وقته.