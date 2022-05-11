12 منشأة رياضية تحتضن «الألعاب الخليجية»

الكويت (الاتحاد)

أنهت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة لانطلاق الحدث الخليجي، «الجمعة» بالكويت، وتستمر حتى 31 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة يمثلون الدول الخليجية الستة، ويتنافسون في 16 لعبة رياضية.

واجتمعت اللجنة المنظمة العليا برئاسة محمد الراجحي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب، وبحضور نائبه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا، وأمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية.

وناقش أعضاء اللجنة جميع التفاصيل اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة، قبل يوم من انطلاق الدورة، مرحبين بالأشقاء الخليجيين الذين يحلون ضيوفاً كراماً على البلاد.

وفي الوقت الذي تجهزت فيه 12 منشأة رياضية لاحتضان منافسات الدورة، بدأت بعثات المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى البلاد بوصول المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، ومنتخب رجال عمان للرماية، على أن يتوالى وصول بقية المنتخبات حسب تسلسل المنافسات في الدورة، والتي تبدأ غداً بمسابقة ألعاب القوى للسيدات، في حين تنطلق بعد غد السبت منافسات كرة القدم داخل الصالات للرجال، والرماية للرجال.

وأكد حيدر فرمن، رئيس اللجنة الرياضية والملاعب في الدورة، أن الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات تعد جاهزة، مشيراً إلى أن نتائج تلك المنافسات ستعلن أولاً بأول عن طريق شركة «بورنا» العالمية المتخصصة، وعبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الكويتية وتلفزيون دولة الكويت وتطبيق خاص بالدورة، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً في الموقع الرسمي للدورة.

وأضاف أن 12 ملعباً وصالة ومضماراً ومركزاً وموقعاً، يحتضنون المنافسات التي تضم أكثر من 1700 لاعب ولاعبة، بعد اكتمال تسجيل جميع هؤلاء من قبل اللجان الأولمبية والاتحادات الوطنية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد التنسيق حالياً مع الجهات المذكورة لتلقي أسماء الحكام المحايدين لإدارة المنافسات، والذين سيتم تدريبهم على النظام الإلكتروني لإعلان النتائج.

وأوضح أن اللجنة واجهت مصاع