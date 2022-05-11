بعد «صدمة» هالاند.. صفقات الريال والبارسا «حبر على ورق»!



عمرو عبيد (القاهرة)



لم تتوقف الصحف المدريدية منذ عامين، عن الحديث حول ضمان «الريال»، الحصول على توقيع نجمين «من العيار الثقيل»، هما مبابي وهالاند، إلا أن «الملكي» تلقى «ضربة أولى»، باختيار النرويجي الانتقال إلى مانشستر سيتي، ويخشى الآن تكرار الأمر مع نجم باريس اللامع.

وحاولت صحيفة «ماركا» الداعمة لفريق العاصمة الإسبانية تقديم تبريرات لفقد ريال مدريد صفقة هالاند، مُعلّلة ذلك برغبة «الملكي» الأولى في الحصول على خدمات مبابي، وعدم قدرة النادي الاقتصادية على ضم «الثنائي» معاً، وهو ما يختلف تماماً عما روّجت له الصحف المدريدية خلال الشهور الماضية!

والطريف أن «ضربة السيتي» دفعت ماركا للحديث للمرة الأولى عن إصابات هالاند العضلية، لتضعها ضمن الأسباب التي رُبما تسببت في ابتعاد «الميرنجي» عن صفقة النرويجي، إلا أنها عادت لتقول إن فريقاً متخصصاً تابع حالة المهاجم الصحية، وأكد أن إصاباته لا تدعو للقلق على الإطلاق.

وعلى الجانب الآخر، أشارت صحيفة سبورت إلى أن الرحلة الأخيرة التي قام بها مبابي مع صديقيه، حكيمي وراموس، لا تحمل أية مؤشرات لوجهة الفرنسي المقبلة، خاصة مع ابتعاد الرئيس بيريز عن مشهد «إجازة الأصدقاء» في ظل عدم وضوح قرار مبابي، كما كتبت صحيفة أس عن الضغوط «الرئاسية» في فرنسا والإغراءات التي قدمها باريس سان جيرمان وتسريب أخبار ظهور والدة مبابي في الصورة، ليزداد توتر إدارة «الريال» التي ربطتها الصحف الإسبانية بعدد كبير من اللاعبين في الفترة السابقة، لكن شيئاً لم يتحقق على أرض الواقع.

الصحف المدريدية نقلت النجم المصري محمد صلاح «على الورق» إلى ريال مدريد، بسبب ما وصفته بفتور علاقته مع مدربه كلوب، أو أزمة تجديد عقده مع ليفربول، والغريب أن نظيرتها الكتالونية قامت قبل أشهر قليلة بالحديث عن انتقاله إلى برشلونة، رغم معاناة النادي المالية المعروفة للجميع.

وتكرر الأمر ذاته مع رفيقه ساديو ماني قبل 3 سنوات وقت فترة المدرب زين الدين زيدان، وأكدت ماركا أيضاً أن هدف زيزو الأول هو السنغالي الذي عاد للصورة مؤخراً لدى «المعسكر الكتالوني»، حيث قالت موندو ديبورتيفو إن تأخر مفاوضات التجديد مع «الريدز» وحلم «الكرة الذهبية» يقرّبان ماني من «البارسا».

وكان الفرنسي بوجبا أحد نجوم لُعبة «حبر على ورق»، هو الآخر طوال السنوات الأخيرة، بسبب أزماته المتكررة في مانشستر يونايتد، وكتبت الصحف في مدريد و«كتالونيا» إنه سيلعب مع «العملاقين»، ومؤخراً عادت ماركا مرة أخرى، لتؤكد أن هناك مفاوضات بين الفرنسي وإدارة «البلانكوس»، ورغم وضع «البلوجرانا» المالي الذي دفعه لجلب عدد من الصفقات «الرخيصة» مؤخراً، إلا أن الصحف الكتالونية تؤكد يومياً أن النادي سيحصل على ليفاندوفسكي بأي ثمن بجانب اقتراب كيسي وموافقة كريستنسن وأزبليكويتا على الانتقال إلى برشلونة، ليبقى هذا الأمر مُستمراً من دون توقف في الصحافة الإسبانية بطريقة تدعو للدهشة!