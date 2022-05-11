«زوروا أبوظبي» راعياً رئيساً لجولات السيتي الصيفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اعتماد مبادرتها الترويجية السياحية «زوروا أبوظبي» لتصبح الراعي الرئيس لجميع الجولات الصيفية الرسمية لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وذلك امتداداً لعلاقة التعاون الطويلة القائمة بين الجانبين، باعتبارها الوجهة السياحية والشريك الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الدائرة في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

وتتعاون «زوروا أبوظبي» ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، للاحتفاء بكرة القدم وقدرتها على توحيد الثقافات والمجتمعات. وتشكل رعاية جولة النادي الصيفية 2022 في الولايات المتحدة الأميركية، منصة مثالية للترويج للإمارة، وتسليط الضوء على تجاربها السياحية والثقافية المُلهمة أمام جمهور كرة القدم في الولايات المتحدة والعالم.

وتؤكد هذه الشراكة مجدداً مكانة الإمارة على خريطة عواصم الرياضة الرائدة إقليمياً ودولياً، حيث تستضيف العديد من أبرز البطولات والمنافسات العالمية، بما في ذلك مباراتين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خلال شهر أكتوبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولة أبوظبي HSBC للجولف، وبطولة العالم للترايثلون، وبطولة كأس العالم للكريكيت «T20».

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية الطويلة والممتدة مع نادي مانشستر سيتي، ويسعدنا أن نكون الجهة الراعية لجولة النادي الصيفية 2022 في الولايات المتحدة. وسنواصل جهودنا مع مانشستر سيتي لمشاركة التجارب الاستثنائية التي توفرها أبوظبي مع العالم وجمهور كرة القدم بصفة خاصة.

يذكر أن العاصمة الإماراتية تشهد برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المتنوعة على مدار العام، والتي تتنوع من الرياضة إلى الثقافة والفنون والترفيه العائلي والطبيعة والمغامرات.