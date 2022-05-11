«اجتماع السبت» يحسم الموعد النهائي لسباق «دلما التاريخي الخامس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي الخامس اجتماعاً هاماً مساء أمس، للاطلاع على آخر تطورات الوضع فيما يخص موعد السباق النهائي.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وترأس الاجتماع أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وبحضور ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين، وتم الاطلاع على آخر تطورات الأحوال الجوية بالتعاون والاتصال الدائم مع هيئة الأرصاد الجوية.

وتم الاتفاق أن تتم إقامة السباق أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي للموعد النهائي السبت المقبل، بعد الاطلاع من هيئة الأرصاد على كافة الأمور، التي تتعلق بسرعة الرياح وكذلك مدى الرؤية الأفقية وما إذا كان الطقس ملائماً، خاصة في ظل حالة التقلب المناخي الحالية ووجود عاصفة ترابية تحجب الرؤية بشكل كبير داخل البحر المفتوح.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع التنويري للسباق اليوم السابق للانطلاقة، حيث سيقام الاجتماع داخل جزيرة دلما، حيث تعلن فيه اللجنة العليا المنظمة عن كافة الأمور الفنية واللوائح والقوانين المنظمة للسباق وآلية استبعاد المخالفين، سواء للمواصفات الفنية أو خلال السباق نفسه.

على جانب آخر، يواصل نادي تراث الإمارات استعداداته لإقامة سباق التجديف التراثي، الذي سوف يتحدد موعده أيضاً بالتنسيق مع الأرصاد، ويعد السباق هو ثاني أهم الأحداث ضمن أجندة مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، حيث تم رصد 2.3 مليون درهم جوائز للمشاركين، حيث يحصل البطل على 130 ألف درهم.

في شأن آخر، تتواصل الفعاليات المصاحبة التي تدخل ضمن أجندة المهرجان وتقام داخل القرية التراثية التي تمتد لمساحة 25 ألف متر مربع، وتتضمن العديد من الفعاليات أهمها المسابقات المجتمعية التي تعنى بكافة أفراد العائلة وتم تخصيص 336 ألف درهم جوائز مالية لها.

من جهته، أكد ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أن الجميع على أهبة الاستعداد لإقامة السباق في أي وقت خلال هذه الأيام، مشيراً إلى اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الأرصاد وبشكل يومي للاطلاع على آخر تطورات الطقس من أجل تحديد الموعد النهائي.

وأضاف: بعيداً عن السباق، فإن الفعاليات التي يتضمنها مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس تشهد إقبالاً منقطع النظير من جميع الأعمار والفئات داخل قرية السباق، التي تعد الأكبر والأضخم منذ انطلاقة المهرجان قبل خمس سنوات.