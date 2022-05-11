نجوم الكرة العالمية يتنافسون على كأس أوميجا برو بجوار برج خليفة

دبي (الاتحاد)

يتجمع 22 من أهم نجوم كرة القدم السابقين للمشاركة في النسخة الأولى من «كأس أوميجا برو ليجندز»، التي تقام بجوار «برج خليفة» وتنظمها شركة أوميجا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وذلك في الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس.

ويستضيف فندق أرماني في برج خليفة في الرابعة عصر الغد، المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث المنتظر، الذي سيجمع لاعبين من مختلف الجنسيات ومن الفائزين بكأس العالم لكرة القدم وأهم الألقاب العالمية والأوروبية وفي مقدمتهم البرازيليان كاكا ورونالدينيو، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، وقائد منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري. ونجم الكرة البرتغالية لويس فيجو والهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر، والإيطالي ماتيرازي، والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، وغيرهم.

وسيحتفي «برج خليفة» بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية للبرج، التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما سيتم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة التي ستكون فرصة لعشاق الكرة المستديرة لمتابعة لاعبيهم المفضلين، الذين لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية، حيث سيكون التنافس على ملعب صغير تم تجهيزه خصيصاً للمباراة في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، فيما ستنقل قناتا دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية تفاصيل المباراة على الهواء مباشرة، ليستمتع الجمهور الكبير وكذلك الجمهور العالمي من خلال شبكة 433 والقنوات العالمية بلقطات من مباراة الأساطير التي تقام للمرة الأولى في هذا المكان المميز والفريد، كما سيتم نقل تفاصيل المباراة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث وبأهم مشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، وكذلك عبر منصة تيك توك.

وسيتم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بثلاث ساعات تقديم قائدي الفريقين لويس فيجو ورونالدينيو قائمة اللاعبين في كل فريق، وهما فريق «أوميجا برو ستارز» و«أوميجا برو تشامبيونز» والتعريف بأهمية المباراة، حيث روعي التوازن بين قوة اللاعبين في كل فريق، بما يساهم في تقديم اللاعبين مهاراتهم العالية وقدراتهم الفنية، التي جعلتهم من أهم اللاعبين بين لأبناء جيلهم، كما سيتم تقديم كأس البطولة الأنيق المصنوع من الذهب.

وتؤكد إقامة المباراة في دبي مكانة الدولة في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وحرص نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم تحديداً على التواجد في الدولة والمشاركة في مختلف الفعاليات.