تحضرات استثنائية للنسخة 31 لكرنفال القفال

دبي (الاتحاد)

رفع أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه اللامحدود ورعايته الكريمة للنسخة رقم 31 من سباق القفال للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وأكد أحمد سعيد بن مسحار أن استمرار هذا الحدث والكرنفال الشعبي البحري التراثي، يعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على إحياء ماضي الآباء والأجداد والمحافظة على الموروث الشعبي، بتحفيز الأجيال المتعاقبة على المشاركة في مثل هذه التظاهرات، مؤكداً أن الاستعدادات للحدث الكبيرة اكتملت بما يضمن خروجه بشكل ناجح.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع وفد النادي واللجنة العليا المنظمة للسباق، كشف عن مدى حب واهتمام سموه بالرياضات البحرية بصفة عامة والسباقات التراثية بوجه خاص، حيث وجّه سموه بتذليل كافة العقبات على المشاركين وتسهيل مهمتهم ومواصلة النجاح، الذي رسمه سباق «الأجيال» طوال ثلاثة عقود من الزمان، مشدداً أن استمرار السباق من عام إلى آخر كشف مدى شعبيته الجارفة وحبه لدى كافة شرائح المجتمع في الدولة.

وأوضح أحمد سعيد بن مسحار أن توجيهات سمو ولي عهد دبي ستظل محل اهتمام اللجنة العليا المنظمة للحدث في نسخته الحادية والثلاثين، التي ستقام خلال الفترة من 27-29 الجاري، حيث باشرنا المهام فور إعلان موعد السباق من أجل إنجاح السباق، الذي يمثل أغلى بطولات البحر ومسك ختام فعاليات هذا الموسم الرياضي البحري.