كأس رئيس الدولة للمصارعة في خورفكان السبت

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو، كأس رئيس الدولة للمصارعة، بنادي خورفكان يوم السبت المقبل، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وتمثل البطولة أولى مشاركات النادي المستضيف الرسمية، بعد انضمامه إلى عضوية الاتحاد في لعبة المصارعة، حيث استعد الاتحاد بشكل خاص يناسب قيمة البطولة الغالية التي يغلق باب الاشتراك فيها مساء الغد عبر الرابط إلكتروني الخاص بالتسجيل.

وحددت اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة مشاركة المواطنين والمقيمين فيها، وحددت نصاب المشاركة لأي وزن لاعبين اثنين على الأقل بعد اجتياز عملية الميزان، التي تحدد لها في الخامسة من مساء بعد غدٍ بنادي خور فكان، على أن تبدأ منافسات البطولة في العاشرة من صباح السبت.

وتشمل البطولة فئات الناشئين والأشبال وفقاً لشروط كل فئة من الفئتين حسب قانون اتحاد المصارعة والجودو، وستكون الأدوار النهائية عصر السبت نفسه، وتعقبها مراسم التتويج لتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس.

وستقوم اللجنة الفنية بالاتحاد برصد أسماء الفائزين في بطولة الناشئين للمشاركة في بطولة أوروبا لفئة الناشئين المقامة في إيطاليا، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل، وهي المؤهلة لبطولة العالم التي تقام في رومانيا.

من جانب آخر، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود نادي خورفكان الرياضي في دعم مسيرة الاتحاد، وبكافه الجهات المساهمة في إنجاح البطولة الأغلى التي تقام لأول مرة في مدينة خورفكان، وتمنى التوفيق للجميع وللبطولة النجاح.