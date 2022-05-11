«أبيض الناشئين» يستعد لـ «دولية إيطاليا»



دبي (الاتحاد)



يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 16 عاماً «مواليد 2006»، تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، خلال معسكره الداخلي، استعداداً للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية الودية.

ويؤدي «أبيض الناشئين» تدريباته اليومية في الفترة المسائية، تحت قيادة المدرب الإسباني ألبيرتو كونزاليس وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 20 لاعباً، وهم: عمر مطر، وليد مال الله «الجزيرة»، علي جابر، خليفة محمد، محمد جمعة، غيث عبدالله، أحمد محمد، سيف محمد «شباب الأهلي»، حسين محمود، منصور محمد «الوصل»، سهيل خالد «النصر»، حمدان محمد، عبدالله أحمد، سعيد عامر، هلال أحمد، بدر موسى، محمد علي «الشارقة»، يوسف يعقوب «عجمان»، محمد عبدالله «اتحاد كلباء»، أحمد عيسى «الإمارات».

يذكر أن الرابطة الوطنية للهواة التابعة للاتحاد الإيطالي، تنظم البطولة الدولية من 15 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة 9 فرق من إيطاليا، الدانمارك، ليتوانيا، كرواتيا، رومانيا، أميركا، وكندا.