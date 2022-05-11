الأولمبية تحفز المنتخبات المشاركة «خليجية الكويت»

دبي (الاتحاد)

حرصت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، على استكمال الزيارات الميدانية للمنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية بالكويت، خلال الفترة 13 إلى31 من الشهر الجاري.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان أمس الأول تدريبات منتخب كرة اليد بنادي النصر، وكرة قدم الصالات للسيدات بنادي شباب الأهلي، في إطار استعدادات جميع الاتحادات الرياضية المشاركة في الحدث الخليجي، الذي يتنافس فيه نخبة من الرياضيين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ عددهم 1500 رياضي ورياضية.

وحثت بنت سليمان الرياضيين على تحقيق مبدأ المشاركة من أجل المنافسة والصعود على منصات التتويج، ورفع راية الوطن أمام الجميع، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية السعي نحو إعلاء اسم الإمارات في جميع المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة.

وتقام منافسات كرة قدم الصالات بالفترة بين 15 إلى 23 من مايو الجاري، حيث يلاقي منتخبنا الوطني نظيره الكويتي في المباراة الافتتاحية يوم 15 مايو، ثم نظيره البحريني يوم 17 من مايو والمنتخب السعودي في 19 من مايو، وتستضيف المنافسات صالة الشيخ سعد العبدلله الصباح.

ويواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد المنتخب القطري في 26 من مايو، فيما يستضيف منتخب البحرين في 28، كما يلاقي منتخب الكويت يوم 29، على أن يلاقي المنتخب السعودي في المباراة الختامية في 31 من مايو.

من ناحية أخرى، استقبلت عزة بنت سليمان بمقر اللجنة في دبي بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي ترأسه المقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية، حيث بحث الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، كما أكد الطرفان أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجهتين، بما يحقق التكاملية في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية للوصول بها إلى مواقع ريادية.